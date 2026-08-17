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Denuncia PRI a López Beltrán ante el INE

Incluye una solicitud de medidas cautelares para suspender actividades políticas en cuatro municipios

Por El Universal

Agosto 17, 2026 02:09 p.m.
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Denuncia PRI a López Beltrán ante el INE
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      La dirigencia estatal del PRI presentó una denuncia ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) contra Andrés Manuel López Beltrán y Morena, por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, derivados de los recorridos territoriales que realiza en municipios que integran el Distrito 06 Federal.

      Denuncia y solicitud de medidas cautelares

      La denuncia fue promovida por el presidente de este instituto político en Tabasco, Miguel Barrueta Cambrano, y en cuyo documento entregado a la autoridad electoral acusa que López Beltrán inició una estrategia sistemática de posicionamiento electoral antes de los tiempos legales, luego de anunciar su intención de buscar una candidatura a diputado federal por el Distrito 06.

      Barrueta Cambrano afirmó que no se trata simplemente de recorridos partidistas, sino de una estrategia territorial para posicionar anticipadamente a López Beltrán frente al electorado, mientras Morena no habría frenado estas actividades y públicamente se ha referido a él como el único militante interesado en competir por el Distrito 06.

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      Recorridos y actividades denunciadas

      Refirió que la querella se basa en que el pasado 2 de agosto, López Beltrán inició una gira casa por casa para recorrer las 170 secciones electorales en los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa. Además, que en las primeras jornadas visitó comunidades de los cuatro municipios y sostuvo encuentros con habitantes, difundió fotografías y videos, entregó el periódico Regeneración y realizó actividades de contacto directo con ciudadanos.

      La dirigencia priista acusa que, además de la estrategia territorial, la amplia difusión de estas actividades en medios y redes sociales habría incrementado la exposición pública del aspirante y generado una ventaja frente a otros posibles contendientes. El señalamiento ocurre mientras el hijo del expresidente enfrenta también la polémica por la revocación de su visa estadounidense. El PRI sostiene que en los hechos denunciados podrían actualizarse los elementos personal, temporal y subjetivo de los actos anticipados de precampaña y campaña.

      El PRI solicitó al INE medidas cautelares y tutela preventiva para ordenar la suspensión inmediata de recorridos, caminatas, asambleas y eventos de naturaleza político-electoral de López Beltrán en Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa, así como el retiro de propaganda fija y digital relacionada con las actividades denunciadas. También pidió que, una vez integrada la investigación, el expediente sea remitido a la autoridad electoral jurisdiccional para determinar si existe responsabilidad y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes.

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