Capturan en Mexicali a "El Ciego", presunto líder ligado al Cártel de Sinaloa

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Ciudad de México, 17 de septiembre de 2026.- Autoridades mexicanas detuvieron en Mexicali, Baja California, a Víctor Alfonso Martínez Barraza, alias "El Ciego", identificado como presunto líder de una célula vinculada con "Los Rusos", grupo relacionado con el Cártel de Sinaloa.

El Gabinete de Seguridad informó que el detenido, de 26 años, presuntamente estaba encargado de la distribución y venta de drogas. También se le relaciona con homicidios y amenazas contra integrantes de corporaciones de seguridad.

Fuentes federales indicaron a EFE que Martínez Barraza cuenta con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado con ventaja.

Su captura fue resultado de labores de inteligencia mediante las cuales las autoridades identificaron su zona de movilidad. Después de corroborar su identidad, los agentes realizaron la detención.

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En el operativo participaron elementos de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y Marina, así como de la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Baja California y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.

"El Ciego" había sido detenido en julio de 2025 en el Valle de Mexicali junto con otras cuatro personas y en posesión de diversas cantidades de droga. Sin embargo, recuperó la libertad debido a que en ese momento no existían órdenes de aprehensión pendientes en su contra.

Autoridades estatales también lo habían relacionado con amenazas contra agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, a quienes presuntamente envió una bolsa de pan dulce junto con un mensaje intimidatorio.

La detención ocurrió semanas después de que Estados Unidos emitiera una alerta de seguridad por una posible amenaza en Mexicali y restringiera temporalmente los viajes de su personal gubernamental a esa ciudad.

"Los Rusos" mantienen presencia en Mexicali y su valle. Autoridades los vinculan con la facción del Cártel de Sinaloa asociada con Ismael "El Mayo" Zambada y con disputas por el control de rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.