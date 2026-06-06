Aseguran de metanfetamina con valor de 38 mdp en BC
Tras la detención de dos personas, autoridades federales aseguraron más droga
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Como parte de las acciones para impedir el tráfico de drogas y debilitar estructuras de la delincuencia organizada en el estado de Baja California.
Acciones de la autoridad
Personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Marina Armada y de la FGR aseguraron 150 kilogramos de metanfetamina en Baja California, derivado de trabajos de investigación.
La acción se realizó tras la detención de dos personas a las que se les aseguraron 68 kilos de cristal, con lo que se obtuvieron datos relevantes para continuar las investigaciones, informó el Gabinete de Seguridad.
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Impacto en la comunidad
Con la información obtenida, indicó, los agentes federales aseguraron 150 kilos de metanfetamina, lo que equivale a 3 millones 750 mil dosis que no llegarán a las calles, además representa una afectación económica a las organizaciones delictivas de cerca de 38 millones de pesos.
La droga asegurada fue puesta a disposición del Ministerio Público correspondiente, para la integración de la carpeta de investigación del caso.
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