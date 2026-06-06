Aseguran de metanfetamina con valor de 38 mdp en BC

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Como parte de las acciones para impedir el tráfico de drogas y debilitar estructuras de la delincuencia organizada en el estado de Baja California.

Acciones de la autoridad

Personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Marina Armada y de la FGR aseguraron 150 kilogramos de metanfetamina en Baja California, derivado de trabajos de investigación.

La acción se realizó tras la detención de dos personas a las que se les aseguraron 68 kilos de cristal, con lo que se obtuvieron datos relevantes para continuar las investigaciones, informó el Gabinete de Seguridad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Impacto en la comunidad

Con la información obtenida, indicó, los agentes federales aseguraron 150 kilos de metanfetamina, lo que equivale a 3 millones 750 mil dosis que no llegarán a las calles, además representa una afectación económica a las organizaciones delictivas de cerca de 38 millones de pesos.

La droga asegurada fue puesta a disposición del Ministerio Público correspondiente, para la integración de la carpeta de investigación del caso.