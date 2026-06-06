Localizan a jornalero con ficha de búsqueda

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Luego de varios días de desaparecido, un hombre originario de Villa de Arista fue localizado en el municipio de Villa Hidalgo, siendo reintegrado sano y salvo a su familia que ya estaba angustiada.

Se trata de René López Zepeda de 37 años de edad, el cual había sido reportado por su familia como no localizado y se indicó que la última vez que lo vieron fue en la comunidad de El Pozos, en el municipio de Villa de Arista.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió la ficha respectiva y fue el jueves cuando elementos de la Policía Municipal de Villa Hidalgo pudieron localizar al hombre, en coordinación con Protección Civil del mismo municipio, además de contó también con la participación de la Policía Municipal de Villa de Arista.

No se dieron detalles sobre la forma en que el hombre fue localizado pero se informó que afortunadamente estaba sano y salvo y no había sido víctima de algún delito.

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El jornalero fue llevado con su familia que agradeció a las autoridades su localización, avisando también al resto de las autoridades y la ficha de búsqueda fue desactivada con éxito luego de cumplirse el propósito.