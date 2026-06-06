logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

San Luis Potosí fortalece su cadena de suministro con el primer encuentro rumbo a Expo Potosí Industrial 2026

Fotogalería

San Luis Potosí fortalece su cadena de suministro con el primer encuentro rumbo a Expo Potosí Industrial 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Sufren calvario usuarios del Registro Civil estatal

Enfrentan desde malos tratos hasta dilaciones

Por Martín Rodríguez

Junio 06, 2026 03:00 a.m.
A
Sufren calvario usuarios del Registro Civil estatal
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Malos tratos, gente "sembrada" en las filas y a veces días enteros sin que se les atienda, es el calvario que viven los usuarios del Registro Civil del Estado por mala organización y trato preferencial, confirmaron potosinos que vienen de fuera de la zona metropolitana y a veces viajan hasta tres o cuatro veces para conseguir un solo documento. Explican que donde quiera les quieren vender los documentos, lo que hace pensar que alguien está haciendo negocio con los trámites.

      Usuarios denuncian maltrato y trato preferencial en filas

      La señora Antonia Hernández Rodríguez, explicó que vino acompañada desde un sitio muy retirado, por lo que el viaje requiere de horas y debe llegar a San Luis Potosí más o menos a las 4 de la mañana, para toparse con una burocracia muy compleja, en la que se encuentran con frenos desde que llegan, porque ni siquiera se les permite alcanzar las ventanillas de trámites.

      "Nos pasa que nos dicen una cosa y no nos explican nada sobre los procedimientos para realizar conseguir las actas, y también hay trabajadores que contestan de mal modo", se quejó.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Fallas en equipos y venta irregular de documentos

      Dijo que cuando llega ella a la fila, resulta que alguien acostumbre "empalmar" a personas de la misma zona urbana de la capital que pueden levantarse más temprano. La cantidad de gente provoca que no alcancen a realizar su trámite y tienen que volver a gastar dinero para regresar.

      Otros usuarios del Registro civil explicaron que donde quiera les quieren vender documentos, lo que hace suponer que alguien está haciendo negocio.

      Mientras quienes requieren algún documento viven un calvario, las oficinas con cajas despachadoras de actas de registro civil, se encuentran con aparatos descompuestos o desactualizados, lo que les deja fuera de cualquier posibilidad de sortear los trámites con rapidez.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Largas filas de vehículos, en torno a obras de megapuente
        Largas filas de vehículos, en torno a obras de megapuente

        Largas filas de vehículos, en torno a obras de megapuente

        SLP

        Flor Martínez

        Sin fecha definida para la conclusión de los trabajos, siguen provocando saturación vehicular

        Insuficientes, multas por daño en Sótano de las Golondrinas
        Insuficientes, multas por daño en Sótano de las Golondrinas

        "Insuficientes, multas por daño en Sótano de las Golondrinas"

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Filmación audiovisual provocó mortalidad de aves y alteraciones en ecosistema local, denuncian

        Exalcalde será nuevo titular del Registro Civil: JGTS
        Exalcalde será nuevo titular del Registro Civil: JGTS

        Exalcalde será nuevo titular del Registro Civil: JGTS

        SLP

        Rubén Pacheco

        El nuevo funcionario sustituirá a Deysi López Sierra, quien asumió titularidad de la SEGE

        Video | Sefin no prevé uso de Fundadores por el Mundial
        Video | Sefin no prevé uso de Fundadores por el Mundial

        Video | Sefin no prevé uso de Fundadores por el Mundial

        SLP

        Rubén Pacheco

        El Ayuntamiento continúa los preparativos sin contar con la autorización para usar la explanada