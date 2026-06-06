Sufren calvario usuarios del Registro Civil estatal

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Malos tratos, gente "sembrada" en las filas y a veces días enteros sin que se les atienda, es el calvario que viven los usuarios del Registro Civil del Estado por mala organización y trato preferencial, confirmaron potosinos que vienen de fuera de la zona metropolitana y a veces viajan hasta tres o cuatro veces para conseguir un solo documento. Explican que donde quiera les quieren vender los documentos, lo que hace pensar que alguien está haciendo negocio con los trámites.

Usuarios denuncian maltrato y trato preferencial en filas

La señora Antonia Hernández Rodríguez, explicó que vino acompañada desde un sitio muy retirado, por lo que el viaje requiere de horas y debe llegar a San Luis Potosí más o menos a las 4 de la mañana, para toparse con una burocracia muy compleja, en la que se encuentran con frenos desde que llegan, porque ni siquiera se les permite alcanzar las ventanillas de trámites.

"Nos pasa que nos dicen una cosa y no nos explican nada sobre los procedimientos para realizar conseguir las actas, y también hay trabajadores que contestan de mal modo", se quejó.

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Fallas en equipos y venta irregular de documentos

Dijo que cuando llega ella a la fila, resulta que alguien acostumbre "empalmar" a personas de la misma zona urbana de la capital que pueden levantarse más temprano. La cantidad de gente provoca que no alcancen a realizar su trámite y tienen que volver a gastar dinero para regresar.

Otros usuarios del Registro civil explicaron que donde quiera les quieren vender documentos, lo que hace suponer que alguien está haciendo negocio.

Mientras quienes requieren algún documento viven un calvario, las oficinas con cajas despachadoras de actas de registro civil, se encuentran con aparatos descompuestos o desactualizados, lo que les deja fuera de cualquier posibilidad de sortear los trámites con rapidez.