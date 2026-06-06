Sony inaugura tienda en Guadalajara para creadores digitales

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 6 (EL UNIVERSAL).- Guadalajara continúa consolidándose como uno de los principales polos de innovación y economía creativa del país. En este contexto, Sony inauguró una nueva tienda que, además de exhibir productos de consumo, busca acercarse a la comunidad de fotógrafos, videógrafos y creadores de contenido.

Sony abre tienda para creadores digitales en Guadalajara

Ubicada sobre avenida Guadalupe, la nueva sucursal incorpora áreas dedicadas a cámaras profesionales, lentes y accesorios de producción audiovisual, una apuesta que refleja el creciente interés de las empresas tecnológicas por el mercado creativo que se ha desarrollado en la ciudad.

Guadalajara, un punto clave para la industria creativa

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Durante la apertura, Kenichiro Hibi, presidente de Sony México y Latinoamérica destacó que Guadalajara se ha convertido en un centro relevante para el desarrollo tecnológico y creativo de México, gracias al crecimiento de industrias vinculadas con la producción digital, el diseño, la animación y la creación de contenido para plataformas digitales.

"Esta nueva Sony Store es una plataforma para empoderar a los creadores locales con herramientas de clase mundial, acompañamiento experto y experiencias que elevan su potencial al siguiente nivel", señaló Hibi.

Talleres y formación para creadores en tienda Sony

La nueva tienda busca atender tanto a consumidores interesados en entretenimiento como a usuarios que requieren herramientas para la producción de fotografía y video profesional.

Entre los equipos disponibles se encuentran televisores con resolución 4K y 8K, sistemas de audio, audífonos, bocinas y cámaras de la línea Alpha, orientada a creadores de contenido y profesionales de la imagen.

Cuando preguntamos a Kenichiro Hibi cuál producto recomendaría comprar, respondió que recomienda ampliamente los nuevos Sony 1000X The Collection.

Más allá de la venta de dispositivos

Uno de los elementos que distingue a este espacio es la incorporación de actividades formativas. Durante junio, la tienda albergará talleres relacionados con fotografía deportiva, retrato comercial e iluminación, dirigidos a usuarios que buscan desarrollar habilidades técnicas en creación audiovisual.

"Nosotros queremos aprovechar esta tienda como un espacio recreativo para la comunidad de Sony. Que vengan a resolver sus dudas, no solo a comprar", señaló Kenichiro Hibi para Tech Bit.

La estrategia responde a una tendencia cada vez más visible en el sector tecnológico: convertir las tiendas físicas en espacios de experiencia y aprendizaje, donde los usuarios pueden probar equipos, recibir asesoría especializada y participar en actividades prácticas.

Con esta apertura, Guadalajara suma un nuevo punto de encuentro para la comunidad creativa local, en un momento en el que la demanda de herramientas para producción digital continúa creciendo impulsada por redes sociales, plataformas de video y nuevas formas de trabajo creativo.