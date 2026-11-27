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Los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, analizaron con el Comando Norte de los Estados Unidos la posibilidad de incrementar los operativos espejo en la frontera contra los drones de la delincuencia organizada.

Reunión y acuerdos entre México y Comando Norte

Lo anterior, tras reunirse con Gregory Guillot, jefe del Comando Norte y del Comando de Defensa Aeroespecial de América del Norte, en la Base de la Fuerza Aérea Davis-Monthan, en Tucson, Arizona, con el fin de revisar el plan anual de actividades 2027 entre ambas Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la dependencia, durante el encuentro también se revisaron las iniciativas bilaterales de seguridad marítima, la preparación para la asistencia humanitaria y la respuesta ante desastres.

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Declaraciones de los titulares y compromiso bilateral

Indicó que durante la reunión, Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa, manifestó que a través de estos encuentros "se fortalece la coordinación bilateral mediante el desarrollo de programas de adiestramiento, cursos de capacitación, procedimientos y ejercicios de entrenamiento orientados a incrementar las capacidades y el nivel de preparación de las Fuerzas Armadas de ambos países".

En tanto, Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, señaló "la importancia del diálogo para hacer frente a desafíos comunes, mediante la cooperación, el adiestramiento y la coordinación entre las Fuerzas Armadas de ambos países".

Por su parte, el jefe del Comando Norte, general Gregory Guillot afirmó que "los Estados Unidos y México cuentan con una alianza de defensa vital y duradera, basada en valores compartidos y respeto mutuo", y que "las reuniones periódicas con los líderes de Defensa y Marina reflejan un firme compromiso con la seguridad regional y el fortalecimiento de la compatibilidad operativa".

La Secretaría de la Defensa Nacional afirmó que uno de los acuerdos alcanzados en la reunión de trabajo que celebraron los titulares de Defensa y de Marina con el comandante del Comando Norte y del Comando de Defensa Aeroespacial, del 19 al 22 de julio de 2026 en el puerto de Veracruz, fue realizar una visita oficial recíproca a la Base de la Fuerza Aérea Davis-Monthan, en Tucson, Arizona, misma que se realizó del 16 al 18 de noviembre de 2026.

La Defensa resaltó que este tipo de reuniones permiten fortalecer la relación bilateral entre México y los Estados Unidos, bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos.