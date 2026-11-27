¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura, informó que la colección de escritoras mexicanas y latinoamericanas está avanzando y se prevé que se realice la primera entrega este año y a principios de 2027. Indicó que se trata de un millón de ejemplares que se distribuirán en bibliotecas públicas de todo el país.

Entrega inicial y cronología del proyecto

"Justamente ya me dieron los primeros volúmenes, ayer me los mandó Paco Ignacio Taibo y estamos esperando una fecha ya concreta con la presidenta para hacer la primer entrega este año y durante el 2027", refirió durante la conferencia de este viernes 27 de noviembre.

Colaboración institucional y objetivos

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que avanza con la colección de escritoras latinoamericanas, en colaboración con la Secretaría de Cultura y del Fondo de Cultura Económica (FCE). "Es importante que se reconozca a todas las mujeres escritoras", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera del 5 de noviembre de 2025.

Comentó que le pidió a la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, que participe con el FCE para identificar los textos que pudieran ser elegidos para la colección de mujeres que saldría en 2026. "El objetivo es tener una colección de libros gratuitos de escritoras; ya veremos si son mexicanas, latinoamericanas, internacional", añadió.

Este anuncio se concretó luego de que Paco Ignacio Taibo II declaró que estaba en desacuerdo con el uso de las cuotas de género como criterio en programas de fomento a la lectura. En ese momento, más de 120 académicas, artistas y escritoras como Gabriela Jauregui, Julieta Venegas y Martha Riva Palacio dirigieron una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo titulada "No llegamos todas en la cultura", donde condenaron las declaraciones y acciones del director del FCE.