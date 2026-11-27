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México y Guatemala acordaron convocar a una reunión regional para la atención de las denominadas caravanas migrantes, así como realizar visitas técnicas a la frontera en común durante el primer trimestre de 2027.

Acuerdos sobre caravanas migrantes y movilidad humana

En el marco de la XIII Reunión de la Comisión Binacional, el canciller Roberto Velasco, acompañado del ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez Alvarado, indicó en un mensaje a medios que también se acordó impulsar la negociación de dos nuevos instrumentos en materia de movilidad humana.

"El primero acompañará los procesos de retorno, y el segundo facilitará la búsqueda de personas migrantes lamentablemente desaparecidas", expuso Velasco.

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Esto, después de que el mandatario estadounidense Donald Trump amagara con duplicar los aranceles si México no detenía las caravanas migrantes.

Cooperación en seguridad y narcotráfico

El ministro de Guatemala refirió que el combate al narcotráfico es una tarea que no puede desarrollar un solo estado y que mejor que trabajarlo con nuestro país.

"El tema de la seguridad también es importante. Hoy Guatemala entregó el instrumento de ratificación con el que renovamos en octubre pasado el Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza. Es importante esto para lanzar mensajes a la comunidad internacional de que el tema de la seguridad, el tema del combate al narcotráfico son tareas que no puede desarrollar un solo estado", expresó.

"Lo tiene que hacer de manera coordinada y conjunta con otros países y qué mejor que trabajarlo, por supuesto con nuestros vecinos en este caso con México. El tema migratorio también ha sido abordado", dijo Martínez Alvarado.

El canciller Roberto Velasco externó que se busca que la frontera sea conocida por lo que construye y no por lo que divide: "Por ella deben pasar trenes, energía, cooperación y oportunidades, nunca la desconfianza ni la violencia. Esa convicción forma parte del legado de solidaridad, diálogo y compromiso con la paz que heredamos y sigue orientando nuestra relación".

Sesión Técnica del Grupo de Alto Nivel de Seguridad

Velasco y Martínez Alvarado acordaron celebrar próximamente la Primera Sesión Técnica del Grupo de Alto Nivel de Seguridad "con una estructura renovada, cuyo mecanismo fortalecerá la coordinación bilateral y el intercambio de información con pleno respeto a la soberanía de ambos países".

Al destacar los encuentros entre México y Guatemala, el titular de la SRE reconoció el compromiso para avanzar en la agenda común "y acelerar el cumplimiento de las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del presidente Bernardo Arévalo".

Destacó el canciller mexicano el trabajo de las instituciones y para avanzar en temas como la conectividad ferroviaria y la cooperación energética.

"Seguimos avanzando en el análisis técnico para concretar la interconexión entre Ciudad Hidalgo y Tecún Umán, así como su vinculación con el corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Con estos proyectos fortaleceremos la integración entre los dos países, así como regional, el comercio y el turismo.

"En energía damos seguimiento al potencial hidroeléctrico de la cuenca del río Usumacinta y a la interconexión eléctrica entre ambos países", señaló al resaltar otros proyectos relacionados con seguridad alimentaria, productividad agrícola y el programa Sembrando Vida.

Roberto Velasco agregó que México y Guatemala transitan al diálogo y a los "resultados concretos para el bienestar de nuestros pueblos".

"Nuestra relación se caracteriza por una profunda coincidencia en la búsqueda de justicia social, la igualdad, la integración regional y la democracia guiada por la confianza y la corresponsabilidad", declaró.

El ministro guatemalteco destacó la relación y el trabajo con México, así como la voluntad de los presidentes Sheinbaum y Bernardo Arévalo.

"Los dos gobiernos se sientan a la misma mesa con los mismos objetivos, con el mejor deseo de trabajar de manera conjunta en la buena vecindad. Ambos estados están comprometidos, como ustedes saben, con la democracia, con el respeto a los derechos humanos, con el respeto al derecho internacional y eso más allá de los temas bilaterales nos hace acercarnos aún más", externó.

Durante el mensaje en la Cancillería no se aceptaron preguntas y Velasco se limitó a responder que no hay fecha para convocar a la reunión regional y se invitaría a otros países.