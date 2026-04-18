México y España acuerdan cooperación cultural y comercial

Tras varios años de pausa en la relación entre México y España, la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario español Pedro Sánchez acordaron restablecer el diálogo en materia comercial y cultural.

Luego de la "Reunión en Defensa de la Democracia", la mandataria informó que conversó con su homólogo español sobre temas históricos, particularmente la conquista y la petición de perdón impulsada por la administración mexicana, así como el reconocimiento a los pueblos originarios.

En ese contexto, Sheinbaum descartó que se haya planteado una reunión con el rey de España, Felipe VI.

—¿Se mantiene la petición de la carta enviada (por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador)?

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—"Se mantiene el reconocimiento a los pueblos originarios", respondió.

—¿Ha cambiado la solicitud de perdón?

—"Ha habido un acercamiento tanto del presidente como del propio Rey, lo cual reconocemos. Lo importante es seguir dialogando", señaló.

Sheinbaum también informó que invitó a Pedro Sánchez a visitar México el próximo año, cuando el país será anfitrión del encuentro "En Defensa de la Democracia".

Asimismo, acordaron continuar con el envío de exposiciones sobre las culturas mexicanas, tanto previas a la conquista como contemporáneas.

"Estuvo de acuerdo, y al mismo tiempo abordamos temas como las energías renovables", destacó.

Finalmente, sobre su propuesta de destinar el 10% del gasto en armamento, la presidenta explicó que la iniciativa busca promover la paz entre los países participantes, así como fortalecer la defensa de la soberanía de Cuba ante un eventual escenario de invasión.

"(...) nos reunimos con el presidente de España, hablamos de seguir enviando exposiciones sobre la grandeza de las culturas originarias de México. Desde entonces, de antes de la llegada de los españoles y de ahora, estuvo de acuerdo, y al mismo tiempo de hablar de energías renovables y otros temas. Y lo invité a que estuviera el próximo año, porque vamos a hacer esta misma cumbre el próximo año en México", dijo.

¿Hablaron del perdón (que pide México)?

"Hablamos sobre lo importante que es para México el reconocimiento de lo que fue la conquista, de lo que fue la llegada de los españoles. Incluso, le hablé de la carta de Carlos V, que hablé el otro día en la mañanera, que Carlos V reconoce los abusos de Hernán Cortés, y seguir trabajando en el perdón", comentó Sheinbaum.

Durante su estancia en España, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su apoyo a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

A través de un video compartido en X, la mandataria federal comenta "mucha fuerza Cristina, estamos contigo", a la par que levanta su mano derecho con forma de puño.

"La defensa de la democracia y los derechos humanos no reconoce fronteras. Cuando esos valores se ven amenazados, la respuesta también es global", comentó el usuario Gregorio Dalbón.

Sheinbaum viajó y llegó a Barcelona, España, como parte de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, la cual se celebrará el sábado y donde se reunirá con iguales como Pedro Sánchez, Luiz Inácio Lula Da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), entre otros.

De acuerdo con su página de internet, Gregorio Dalbón, quien compartió el video en dicha red social, estudió derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Después de recibirse, fundó el despacho Dalbon y Cassola Abogados.

Dalbón está especializado en la defensa de derechos humanos (DDHH) y representó a Fernández de Kirchner, que gobernó de 2007 a 2015 y fue acusada de corrupción, al presuntamente liderar una asociación ilícita que recaudó dinero de empresarios a cambio de contratos de construcción, energía y transporte.