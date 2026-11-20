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Otro grupo de migrantes que partió de Honduras el 16 de noviembre ingresó esta mañana a territorio mexicano, con el propósito de continuar hacia Tapachula, donde van a descansar para luego continuar por la carretera federal número 200, hacia la frontera con Oaxaca.

Acciones de la autoridad

Al momento que los migrantes entraron a territorio mexicano por Ciudad Hidalgo, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) hicieron al menos tres intentos por frenar su paso por territorio mexicano. "Buenos días, permítanos dialogar con ustedes", pidió un oficial que agregó que para entrar a territorio mexicano necesitan documentos.

Los migrantes de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua no se detuvieron y continuaron su trayecto hacia Tapachula, custodiados por una unidad con elementos de Protección Civil.

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Cronología del caso

Se espera que los migrantes arriben por la tarde de este viernes a Tapachula, donde van a acordar las acciones que llevarán a cabo para próximos días.

El grupo conformado entre 200 a 300 migrantes avanza sin contratiempo por la vía federal número 200.

Ayer por la tarde, los migrantes que habían llegado a Pijijipan, decidieron continuar hacia el municipio de Tonalá.