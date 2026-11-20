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Al confirmar su aprehensión en la Ciudad de México, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo detalló que Roxana Lili Campos Miranda, exalcaldesa de Solidaridad —hoy Playa del Carmen— enfrenta acusaciones por presuntas irregularidades en tres licitaciones públicas para contratar servicios de lavado de vehículos municipales, que habrían ocasionado un perjuicio superior a 62 millones de pesos.

La institución confirmó esta mañana que la orden de aprehensión fue cumplimentada anoche en la Ciudad de México, mediante un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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De acuerdo con las investigaciones, entre 2022 y 2024, durante la administración de Campos Miranda, fueron otorgados de manera indebida tres contratos a un particular para realizar el lavado especializado de unidades de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.La Fiscalía sostiene que los servicios contratados no se cumplieron conforme a lo acordado, pese a que se realizaron pagos por más de 62 millones de pesos.Como parte de los datos de la investigación, señaló que el parque vehicular de esa dependencia estaba integrado por 123 unidades, mientras que la empresa reportaba hasta 865 lavados en un solo mes, sin días de descanso, aunque únicamente contaba con 15 trabajadores.Otro señalamiento es que el proveedor no tenía los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) de los primeros contratos y, aun así, continuaron los pagos que la Fiscalía considera no comprobables.La investigación también involucra a servidores públicos municipales que, según la FGE, omitieron sus obligaciones de revisión y seguimiento, al no verificar que los servicios se prestaran ni que existiera la documentación requerida para respaldar los pagos.Con esta detención, la Fiscalía estatal busca llevar ante la autoridad judicial los hechos relacionados con la contratación de esos servicios durante el gobierno municipal de Campos Miranda, acusada por su probable participación en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.