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A pocos días de finalizar el primer trimestre del ciclo escolar 2026-2027, diversos estudiantes de nivel básico comienzan a preguntarse por el próximo periodo vacacional, correspondiente a la celebración por las fiestas tradicionales decembrinas, como Navidad y Día de Reyes.

De acuerdo con el calendario oficial publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), este ciclo escolar constará de 185 días, finalizando el 9 de julio de 2027.

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¿Cuándo comienzan las vacaciones de invierno?Este periodo de descanso académico comenzará el próximo lunes 21 de diciembre y finalizará el martes 5 de enero de 2027, dejando casi tres semanas de descanso a todos los alumnos y alumnas de educación preescolar, primaria y secundaria, inscritos a planteles públicos y privados incorporados al Sistema Educativo Nacional (SEN).No obstante, los alumnos regresarán a sus actividades escolares hasta el jueves 7 de enero, debido a que el miércoles 6 de enero está marcado como suspensión de labores docentes, por la celebración anual del Día de Reyes 2027.¿Cuándo será el último puente de noviembre?Cabe señalar que, el último puente de este mes está previsto para la próxima semana, el viernes 27 de noviembre. Este día no hay actividades académicas debido a la sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar (CTE).Asimismo, la próxima semana se llevará a cabo el registro y la entrega de los resultados de la evaluación del primer trimestre escolar, del lunes 23 al jueves 26 de noviembre. Los padres y madres de familia podrán consultar las calificaciones de sus hijos de manera física en los planteles escolares o en el portal digital del SIGED, con la CURP del estudiante.