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El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Higinio Martínez, inauguró la Reunión Interparlamentaria México-Cuba con la ausencia de diputados federales y senadores del PRI y PAN.

Reunión interparlamentaria México-Cuba tras cuatro años

Cabe decir que la XVIII el evento se celebra después de cuatro de no hacerse. La delegación cubana, conformada por diputados y funcionarios, es encabezada por la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de Cuba, Ana María Mari Machado.

El también senador de Morena y promotor de la reunión afirmó "México no va a dejar solo a Cuba. No hay forma, no hay posibilidad, no se deja solo a los hermanos, no se deja solo a los vecinos. Estamos y estaremos con ustedes de acuerdo, por supuesto, a todas las posibilidades".

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"La presidenta nos ha remarcado y lo hace con hechos. La ayuda humanitaria a Cuba no se suspende. bajo ninguna presión, bajo ninguna circunstancia", agregó.

Impacto del bloqueo comercial y apoyo mexicano

La legisladora cubana Ana María Mari Machado, destacó el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y las iniciativas que ha promovido a favor de la solidaridad y apoyo, lo mismo que la postura del gobierno mexicano en contra del bloqueo comercial contra la isla.

"El bloqueo provoca daños humanitarios incalculables a la población cubana en su conjunto, genera angustias, provoca dolor individual y colectivo. Nos castiga diario en todos los ámbitos de la vida cotidiana y en todos los sectores de nuestra economía y las consecuencias de esta política despiadada tienen rostro humano".

Más de 100 mil pacientes, en espera de cirugía

Expuso que la lista de espera quirúrgica en el país alcanza más de 100 mil pacientes, de los cuales 12 mil son niños. La mortalidad infantil se ha más que duplicado, pasando de 4,4 a 9,9 por cada mil nacidos vivos.

"Hay más de 117 mil adultos y mil 200 niños que son pacientes con cáncer y no cuentan con los tratamientos primarios adecuados, lo que nos obliga a recurrir a fórmulas secundarias y terciarias".

Aseguró que la expectativa de vida de los niños que padecen cáncer ha decaído del 85 al 65%. Cerca de 3 mil pacientes de hemodiálisis tienen afectados sus esquemas de tratamiento.