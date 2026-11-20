Caballo embiste a mujer y niña en desfile por el 20 de noviembre en Badiraguato
Beatriz "N" y Violeta Guadalupe "N" fueron trasladadas a un hospital
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En la celebración del desfile del 20 de noviembre en la comunidad serrana del municipio de San José del Llano, Badiraguato, una mujer de nombre Beatriz "N", de 51 años, y la niña Violeta Guadalupe "N", de 9 años, resultaron lesionadas al ser embestidas por un caballo que emprendió una fuerte carrera sin control.
Caballo desbocado embiste a dos personas en desfile
Las autoridades municipales desconocen las causas que provocaron que el animal perdiera el control y embistiera a las dos personas, las cuales tuvieron que ser trasladadas por los cuerpos de auxilio a un hospital para su atención.
En el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, en dicha comunidad rural de Badiraguato, la participación de los diversos contingentes se desarrolló con toda tranquilidad hasta que se presentó el incidente en el que un caballo desbocado golpeó a una señora y una menor de edad, las cuales sufrieron lesiones.
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Traslado y atención médica especializada para las lesionadas
Tanto la señora Beatriz "N" como la menor de nombre Violeta Guadalupe "N" fueron trasladadas desde Badiraguato a un hospital de la capital del estado para recibir atención médica más especializada.
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