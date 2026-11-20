¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Florence Pugh alzó la voz contra los comentarios sobre su apariencia física y las especulaciones que han surgido en redes sociales sobre supuestas cirugías estéticas y el uso de Ozempic para bajar de peso, la actriz británica publicó un extenso mensaje tras asistir a los Premios Gobernadores en el Salón Ray Dolby de Ovation Hollywood.

En su extenso mensaje cuestionó que su rostro y su cuerpo sean objeto de análisis público, una situación que, aseguró, ha enfrentado desde que comenzó su carrera en la industria cinematográfica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La protagonista de "Midsommar" explicó que recientemente despertó y encontró miles de comentarios sobre los cambios que supuestamente se habría realizado en el rostro, entre las intervenciones que le atribuyeron estaban una blefaroplastia superior e inferior, rellenos faciales, liposucción, bichectomía, cirugía de mentón y rinoplastia, además de especulaciones sobre el consumo de medicamentos para adelgazar."Me resulta muy estresante despertar y tener a miles de personas hablando sobre ti y tu cuerpo de maneras que ni siquiera puedes comprender", expresó.La actriz, de 30 años, manifestó su desconcierto ante la cantidad de procedimientos estéticos que usuarios de redes sociales aseguraban que se había realizado y cuestionó que su apariencia sea diseccionada de esa manera."Sí, estoy perturbada. Por las mujeres que ahora piensan que soy alguien que no soy. Por tener mi cuerpo diseccionado y señalado otra vez", escribió.Pugh, quien ha actuado en cintas como "Oppenheimer" (2023), de Christopher Nolan, y "Dune: Part Two", fue contundente al negar los rumores sobre supuestas intervenciones y el uso de medicamentos para bajar de peso."Nunca he tomado Ozempic. NUNCA me he hecho ninguna cirugía facial. Y NUNCA digan que yo no hice mi propia nariz; siempre he tenido esa hermosa nariz respingada ('en pista de esquí'). ¡Incluso de bebé!", puntualizó.Florence Pugh recuerda la gordofobia que enfrentó en HollywoodLa actriz también aprovechó su publicación para recordar que los comentarios sobre su peso no son algo nuevo. Desde que comenzó su trayectoria, aseguró, ha enfrentado críticas y señalamientos por su cuerpo, incluso cuando ha defendido públicamente la diversidad física y el derecho de las mujeres a sentirse cómodas con su apariencia."He pasado toda mi carrera defendiendo y protegiendo los cuerpos que simplemente crecen de la manera en que crecen. Fui objeto de gordofobia en la industria desde el momento en que empecé y me ha encantado cada vez que he podido mandar a la mierda a alguien cuando es inapropiado sobre mi peso, y no voy a cambiar eso ahora solo porque todos ustedes lo digan", manifestó.Pugh recordó que durante años recibió mensajes en los que la comparaban con un cerdo, le decían que estaba gorda y le recomendaban salir a correr o tomar Ozempic. Incluso cuestionaban que mostrara su abdomen o que se sintiera orgullosa de su figura."Siempre he sido consciente de que ver a una mujer segura de sí misma y feliz en su propia piel le provoca rechazo a mucha gente, y durante mucho tiempo simplemente acepté que recibiría comentarios así", recordó.La intérprete explicó que parte de las especulaciones recientes surgieron al comparar fotografías de distintas etapas de su vida con imágenes de su reciente aparición en los premios Governors, sin embargo, señaló que las fotografías utilizadas como referencia corresponden a momentos en los que atravesaba dificultades emocionales y no tenía una relación saludable con su cuerpo.En contraste, explicó que cumplir 30 años la llevó a replantearse algunos hábitos, entre ellos su relación con el alcohol, además de proponerse fortalecer su condición física."Por primera vez en TODA mi carrera, he tenido la oportunidad de descansar, de dormir, de despertarme y entrenar, y de comer de forma regular y saludable. He QUERIDO mover mi cuerpo y no darlo por sentado", contó.La actriz reveló que, aunque ha notado cambios físicos, su pérdida de peso ha sido mínima y su principal objetivo ha sido desarrollar masa muscular y ganar fuerza, como ejemplo de sus avances, compartió que ahora puede realizar seis dominadas y levantar 110 kilogramos en el gimnasio, logros que considera especialmente importantes para ella."He trabajado muchísimo para limpiar mi mente y limpiar mi cuerpo porque no quiero dejar espacio para que crezca la negatividad en mi cabeza. Me estoy cuidando, y eso es literalmente todo", añadió.En una segunda parte de su mensaje, la actriz también habló de un problema que enfrentó a principios de este año, cuando emprendió acciones legales contra algunas publicaciones que difundieron imágenes falsas de ella generadas con inteligencia artificial.