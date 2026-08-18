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Tras deportación, aprehenden a sujeto por homicidio en Mexquitic

La orden se cumplimentó en Nuevo Laredo y el imputado será trasladado a San Luis Potosí

Por Redacción

Agosto 18, 2026 12:47 p.m.
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Tras deportación, aprehenden a sujeto por homicidio en Mexquitic
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      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE), a través de la Policía de Investigación (PDI), cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Juan "N", por su probable participación en el delito de homicidio calificado.

      La detención fue realizada por personal de la Unidad de la Zona Rural y de la Dirección Jurídica de la PDI, en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Nuevo Laredo, Tamaulipas, luego de que el imputado fuera deportado de Estados Unidos.

      El mandamiento judicial, librado por un Juez de Control y cumplimentado por los agentes investigadores, quienes además le dieron lectura a sus derechos, para posteriormente trasladarlo a la capital potosina y ponerlo a disposición de la autoridad judicial que determinará su situación jurídica.

      De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 10 de mayo de 2026, en la comunidad Ranchería de Guadalupe, perteneciente al municipio de Mexquitic de Carmona, donde Juan "N" habría sostenido una discusión con la víctima.

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      Posteriormente, presuntamente lo siguió a bordo de una camioneta hasta las inmediaciones del entronque hacia Ahualulco, donde habría provocado una colisión. Tras el impacto, ambos conductores descendieron de sus respectivos vehículos y, en ese momento, Juan "N" presuntamente agredió a la víctima en varias ocasiones con un arma blanca, provocándole lesiones que derivaron en su fallecimiento.

      Después de los hechos, el probable responsable habría huido hacia Estados Unidos de América para sustraerse de la acción de la justicia, donde permaneció hasta su deportación, que derivó en su captura.

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