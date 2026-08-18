Tormenta causa daños y deja embarcaciones varadas en BCS

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LA PAZ, BCS.- Una tormenta eléctrica con fuertes rachas de viento y lluvias sorprendió durante la madrugada de este martes a Baja California Sur y provocó caída de árboles, afectaciones en postes, encharcamientos, desprendimientos rocosos y el varamiento de embarcaciones.

El fenómeno movilizó durante la madrugada a cuerpos de emergencia y Fuerzas Armadas para realizar recorridos en cauces de arroyos, vialidades y otros puntos considerados de riesgo.

El gobernador Víctor Castro Cosío convocó al Consejo Estatal de Protección Civil y se acordó el despliegue de brigadas para vigilar los cauces y evitar su cruce, principalmente en La Paz y Los Cabos, donde se registraron precipitaciones, aunque las principales afectaciones estuvieron relacionadas con las fuertes rachas de viento.

Esta mañana, autoridades volvieron a sesionar y en una primera evaluación reportaron árboles caídos y postes afectados en distintos puntos de ambos municipios, además de escurrimientos y encharcamientos. Equipos de emergencia continuaban con las labores de limpieza y retiro de obstáculos.

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El comandante de la Tercera Zona Militar, general César Omar Quinn Ponce, informó que se desplegaron elementos para realizar recorridos de reconocimiento y que hasta esta mañana los daños no eran de consideración.

Entre las incidencias atendidas se encuentran trabajos de desazolve en vialidades y desprendimientos rocosos en la zona del malecón de La Paz.

En Loreto, en la zona norte de la entidad, los escurrimientos provocaron interrupciones intermitentes a la circulación en la carretera Transpeninsular, por lo que autoridades pidieron extremar precauciones.

-----Veleros y yates quedan varados

La Capitanía de Puerto de La Paz informó que 10 veleros quedaron varados tras las condiciones registradas durante la madrugada. Cuatro consiguieron salir por sus propios medios y fueron llevados a marinas, mientras que otros seis permanecían varados y serían apoyados para evitar afectaciones al canal de navegación.

También se reportaron dos yates varados, pero no hubo pérdidas de vida.

Autoridades marítimas indicaron que continuaban evaluando las condiciones para determinar la apertura de los puertos a embarcaciones menores y señalaron que podrían permanecer cerrados mientras exista riesgo para la navegación.

En Guerrero Negro, Santa Rosalía, Loreto, San Carlos y Puerto Adolfo López Mateos no se reportaron afectaciones mayores en las instalaciones portuarias.

-----Reportan afectaciones menores en hospitales

La secretaria de Salud estatal, Ana Luisa Guluarte Castro, informó que algunas unidades médicas presentaron filtraciones menores. El Hospital Psiquiátrico de La Paz quedó sin suministro eléctrico, aunque continuó operando con una planta de emergencia.

Autoridades del ISSSTE, en tanto, reportaron además la ruptura de una tubería en su hospital de La Paz, con afectaciones al sistema de enfriamiento, así como algunos cristales rotos por las fuertes rachas de viento. Personal se encuentra trabajando para reparar los daños.

Como medida preventiva, quedó suspendida temporalmente la venta de alimentos en la vía pública en La Paz y brigadas de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) iniciaron recorridos de supervisión.

-----Prevén más lluvias

Julio César Villarreal, director local de la Conagua, informó que se esperan para este día acumulados de entre 75 y 150 milímetros de lluvia en las regiones centro y sur de Baja California Sur.

Explicó que las condiciones están relacionadas con el monzón mexicano, cuya actividad calificó como extraordinaria por la rapidez con la que se desarrolló el fenómeno que afectó por la madrugada. Las precipitaciones podrían intensificarse a partir del mediodía y continuar durante la tarde y noche, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento.

Para Loreto y Comondú también existe probabilidad de precipitaciones, desde lluvias aisladas hasta chubascos y lluvias puntuales fuertes.

El gobernador pidió a la población seguir en alerta y atender las indicaciones y aseguró que las autoridades están en capacidad de hacerle frente a una contingencia mayor. Hasta el momento, dijo, las lluvias dejaron más beneficios para esta zona desértica.

Refirió que las clases que han iniciado en el nivel medio superior y superior se mantienen para el turno vespertino y pidió extremar precauciones al transitar, ante el pronóstico de más precipitaciones.