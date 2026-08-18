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Muere joven dentro del Salón México, en Cedral

El fallecimiento ocurrió la noche del lunes; autoridades realizan las diligencias para establecer la causa

Por Redacción

Agosto 18, 2026 12:08 p.m.
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Muere joven dentro del Salón México, en Cedral
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      CEDRAL. Un joven fue localizado sin vida la noche del lunes 17 de agosto en el interior del bar Salón México, ubicado en el municipio de Cedral, a pocos días de que concluya la Feria Regional de Cedral (Ferece).

      Tras el reporte, al establecimiento acudieron elementos policiacos y personal de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias y la causa del fallecimiento.

      Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer oficialmente la identidad de la persona ni la causa de su muerte.

      De manera extraoficial trascendió que el fallecimiento podría estar relacionado con un paro cardiaco; sin embargo, esta versión deberá ser confirmada mediante los estudios periciales correspondientes.

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      El Salón México difundió este martes un comunicado en el que confirmó que el deceso ocurrió dentro de sus instalaciones y expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del joven.

      Las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido y establecer oficialmente las causas del fallecimiento.

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