Muere joven dentro del Salón México, en Cedral

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CEDRAL. Un joven fue localizado sin vida la noche del lunes 17 de agosto en el interior del bar Salón México, ubicado en el municipio de Cedral, a pocos días de que concluya la Feria Regional de Cedral (Ferece).

Tras el reporte, al establecimiento acudieron elementos policiacos y personal de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias y la causa del fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer oficialmente la identidad de la persona ni la causa de su muerte.

De manera extraoficial trascendió que el fallecimiento podría estar relacionado con un paro cardiaco; sin embargo, esta versión deberá ser confirmada mediante los estudios periciales correspondientes.

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El Salón México difundió este martes un comunicado en el que confirmó que el deceso ocurrió dentro de sus instalaciones y expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del joven.

Las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido y establecer oficialmente las causas del fallecimiento.