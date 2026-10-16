Hallan muerta a doctora del IMSS-Bienestar en Coatzacoalcos
La víctima laboraba en el Hospital Materno Infantil del IMSS-Bienestar y también en el ISSSTE.
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XALAPA, Ver., octubre 15 (EL UNIVERSAL).- Una doctora, quien trabaja en el IMSS-Bienestar de Veracruz, fue hallada muerta en su departamento.
Muerte de doctora en Coatzacoalcos moviliza a autoridades
Los hechos ocurrieron en el municipio de Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz, donde fue encontrada sin vida la doctora Cristina "N", de 34 años de edad.
Autoridades realizan análisis forense para determinar causas
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La víctima trabajaba en el Hospital Materno Infantil del IMSS-Bienestar y prestaba además sus servicios en el ISSSTE.
Los primeros reportes policiales indican que fue encontrada sin vida en su departamento.
Diversas versiones indicaron que el cuerpo de la doctora presentaba huellas de violencia; sin embargo, fuentes ministeriales explicaron que se encuentran en el proceso de análisis forense de la víctima.
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