Josh Hutcherson se une a DC como voz de Mr. Miracle

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- El universo de las adaptaciones de cómics suma un importante fichaje con la incorporación del actor Josh Hutcherson para interpretar a "Mr. Miracle" (Señor Milagro) en un nuevo proyecto audiovisual.

Origen y características del personaje

Creado por la leyenda del cómic Jack Kirby en abril de 1971 dentro de la saga del Cuarto Mundo, el personaje representa una de las figuras más fascinantes y complejas del catálogo de DC Comics.

De acuerdo con el sitio oficial de la editorial, esta entidad cósmica combina el heroísmo clásico con un trasfondo mitológico y la maestría del escapismo, consolidándose como un pilar fundamental dentro de las historias intergalácticas de la franquicia.

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Según los archivos del portal especializado de DC Comics, el personaje más representativo bajo la identidad de "Mr. Miracle" es Scott Free, una entidad perteneciente a la raza de los Nuevos Dioses.

Scott es hijo biológico de "Highfather" (Padre Celestial), el líder del pacífico planeta Nueva Génesis. Como parte de un pacto de paz para detener una guerra desastrosa, fue entregado cuando era un bebé al tirano Darkseid, gobernante del planeta Apokolips (quien a su vez entregó a su hijo Orión).

Detalles del desarrollo y producción

Crecido en los brutales orfanatos bajo el mando de la Abuelita Bondad (Granny Goodness), el joven sufrió constantes torturas. Dichas adversidades lo llevaron a desarrollar una habilidad inigualable para escapar de cualquier trampa o prisión, convirtiéndose en el mejor escapista del universo.

Tras lograr huir hacia la Tierra, adoptó un perfil como artista del espectáculo y se integró a grupos emblemáticos como la Liga de la Justicia. En su travesía lo acompaña su esposa "Big Barda" (Gran Barda), una poderosa guerrera y exlíder de las Furias de Apokolips que también desertó para luchar por la justicia.

De acuerdo con la información histórica recopilada por portales especializados en literatura gráfica, "Scott Free" no es el único individuo en portar este manto. A lo largo de las publicaciones han existido tres figuras vinculadas al nombre artístico:

- "Thaddeus Brown": Un escapista humano que sirvió como el mentor original de Scott al llegar a la Tierra.

- "Scott Free: El Nuevo Dios" que popularizó el traje y las hazañas intergalácticas.

- "Shilo Norman": Un ágil aprendiz humano que asumió el legado como sucesor en diversas etapas de las viñetas.

La rica trayectoria del personaje incluye etapas memorables como la serie original escrita entre 1971 y 1974, así como la aclamada miniserie moderna publicada por Tom King y Mitch Gerads (premiada con el galardón Eisner por su exploración profunda del trauma, la salud mental y la condición humana).

Por el momento, DC Studios no ha anunciado una fecha oficial de estreno para la serie animada de "Mr. Miracle".

El proyecto acaba de ser confirmado de manera oficial por Peter Safran (co-CEO de DC Studios), revelando detalles del elenco principal -con Josh Hutcherson como la voz de "Scott Free / Mr. Miracle" y Mackenzie Davis como "Big Barda"- y confirmando que Tom King escribió los 8 episodios que componen la temporada.

Al encontrarse en etapas de desarrollo y producción de animación, se proyecta que la serie podría llegar a las pantallas hacia finales de 2027 o durante 2028.