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Por "cargas de trabajo", IFSE pide más presupuesto

Solicitan más de 311 millones de pesos; también planean crear un Laboratorio de Análisis de Obra Pública

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 16, 2026 12:38 p.m.
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Rodrigo Joaquín Lecourtois/Foto: Pulso

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      El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) busca ampliar su coordinación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y poner en operación su Laboratorio de Análisis de Obra Pública durante 2027, en un año para el que solicitó 311 millones 182 mil 698 pesos.

      El proyecto presupuestal fue recibido por el Congreso del Estado y plantea un incremento de 2.03 por ciento respecto a los recursos autorizados para el ejercicio actual.

      La propuesta fue presentada por el auditor superior, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, ante la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización. Entre los argumentos para solicitar más recursos se encuentra la necesidad de atender las cargas de trabajo derivadas de una mayor coordinación con la ASF, además de considerar actualizaciones salariales para el personal del Instituto.

      El proyecto contempla 293 millones 397 mil 86 pesos para servicios personales, 14 millones 407 mil 854 pesos para servicios generales y 3 millones 377 mil 758 pesos para materiales y suministros. En conjunto, estos tres rubros integran la totalidad de los recursos solicitados, sin asignaciones previstas para bienes muebles, inmuebles e intangibles ni para inversión pública.

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      Aunque el auditor planteó la puesta en operación del laboratorio especializado en análisis de obra pública, el desglose presupuestal disponible no identifica una partida específica para ese proyecto. Por ello, no es posible determinar con las cifras presentadas cuánto costaría su funcionamiento ni si requerirá recursos adicionales durante el próximo ejercicio.

      El Congreso deberá revisar la propuesta antes de definir el monto que se incorporará al Presupuesto de Egresos estatal de 2027. La comisión legislativa emitió una opinión favorable al proyecto del IFSE, pero la cifra solicitada todavía no equivale al presupuesto que finalmente ejercerá el organismo.

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