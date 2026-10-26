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Música, fiesta y cientos de catrinas y catrines

Por El Universal

Octubre 26, 2026 03:00 a.m.
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Música, fiesta y cientos de catrinas y catrines
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      Ciudad de México.- Entre cempasúchil, cientos de catrinas y catrines tomaron Paseo de la Reforma para formar parte de una de las celebraciones del Día de Muertos más esperadas de la Ciudad de México: la Mega Procesión de las Catrinas.

      Poco antes del anochecer, pasadas las 18:00 horas de este domingo, los contingentes con atuendos y sombreros de la garbancera, avanzaron desde el Ángel de la Independencia, entre música, baile y fiesta con rumbo al Zócalo capitalino, aunque llegaron sólo hasta 5 de mayo.

      Uno de los contingentes que formaron parte del desfile fue el de sector salud, integrado por farmacéuticos, médicos, enfermeras y paramédicos, para quienes la celebración a los muertos cobra un significado distinto por la atención que brindan día con día.

      Este año, los farmacéuticos que se integraron al contingente de salud portaron en sus batas, cada uno, un símbolo de la tabla periódica, como parte del disfraz con el que se sumaron, contó Noemí Lugo, coordinadora del grupo, quien destacó la importancia de los farmacéuticos, pues claro que se encuentran en toda la cadena de un medicamento, desde su crecimiento hasta la venta, por lo que consideró importante sumarse a este tipo de eventos.

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      Con un ambiente festivo, los diversos contingentes avanzaron por el Paseo de la Reforma y avenida Juárez hasta el Zócalo capitalino; rodeados por una multitud que aplaudía y saludaba a todas las catrinas y catrines.

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