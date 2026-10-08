Admite SCJN impugnación de Morena contra miniprecampañas

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La reforma electoral de San Luis Potosí que redujo a la mitad las precampañas para la gubernatura seguirá bajo revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que Morena logró que fuera admitida su acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 0586.

En contraste, el recurso promovido por Somos fue desechado, pues quien lo presentó no acreditó facultades para representar al partido.

El expediente 113/2026, promovido por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, fue admitido a trámite y la Corte también autorizó al partido ampliar su demanda para incorporar conceptos de invalidez adicionales. El acuerdo establece que el segundo escrito fue presentado dentro de los 30 días naturales previstos por la ley para impugnar el decreto publicado el 12 de agosto.

Entre los cambios cuestionados está la reducción de 40 a 20 días del periodo de precampaña para la elección de la gubernatura. Para diputaciones locales y ayuntamientos, el plazo pasó de 25 a 20 días; además, se modificaron los tiempos para que quienes busquen una candidatura independiente reúnan el respaldo ciudadano requerido y se realizaron ajustes al calendario electoral de 2027.

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Como parte del procedimiento, los poderes Legislativo y Ejecutivo de San Luis Potosí deberán rendir informes ante la Corte en un plazo de seis días naturales. El Congreso estatal también deberá entregar copias certificadas de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas, entre ellos iniciativas, dictámenes, actas de sesiones y diarios de debates. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por su parte, deberá emitir su opinión sobre el caso en un plazo de diez días naturales.

La acción 114/2026, promovida por Somos contra las mismas modificaciones, fue desechada por falta de legitimación activa de quien la presentó en representación del partido.