Hasta 10 municipios piden recursos para concluir año

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A poco más de dos meses para concluir el 2026, entre nueve y 10 ayuntamientos ingresaron solicitudes de préstamos o apoyos a la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Gobierno del Estado, cuyas peticiones buscan cubrir compromisos de fin de año.

Así lo informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien catalogó los planteamientos municipales como un problema para la administración estatal, porque empiezan a llenar las "cartitas" de solicitudes de préstamos o de adelanto de prestaciones.

"Va a ser difícil poderles cumplir a todos, porque en su momento, miren, el primer año y los dos primeros años se les hizo una vaquita (ahorro). Entonces se les iba recortando un poco el presupuesto y al final del año se les entregaba para que ellos pudieran hacerles frente a todas sus obligaciones y no pedir préstamos", exteriorizó.

Puntualizó que luego de aplicar este tipo de medidas de ahorro, las y los presidentes municipales solicitaron que se les entregaran completas sus partidas, pues ellos se encargarían de organizar sus finanzas.

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En entrevista, criticó que el año pasado se accedió a lo propuesto por las y los ediles, sin embargo, no se organizaron, no guardaron lo que debían prevenir y "ya estaban pidiendo varios dinero", dijo.

"Esta ocasión fue lo mismo, se les entregó completo prestaciones y ahorita el problema es que varios no van a salir con sus compromisos. Son aproximadamente como nueve o diez municipios los que están en problemas financieros", afirmó.

El pasado 9 de agosto, Ariana García Vidal, titular de la Sefin, reveló que el año pasado se erogaron alrededor de 20 millones de pesos para diferentes municipios de la entidad, a fin de que pudieran cubrir sus compromisos de fin de año.