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Nacional

Niega "Andy" nexos con Amílcar O.

El hijo de Andrés Manuel López Obrador se dijo víctima de una campaña de difamación

Por El Universal

Noviembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Niega "Andy" nexos con Amílcar O.
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Beltrán, quien aspira a una curul en San Lázaro por Tabasco, se dijo víctima de una campaña de difamación y negó tener algún nexo con las empresas de Jorge Amílcar Olán; también rechazó haber tenido conversaciones con funcionarios de la Secretaría de Marina (Semar) vinculados a casos de huachicol fiscal.

      "Es falso que tengamos relaciones de complicidad, socios, prestanombres o que trafiquemos con influencias para beneficiarnos. Nunca jamás han podido presentar una sola prueba (...) No tenemos ninguna relación tampoco con los negocios o empresas de Jorge Amilcar Olán Aparicio", afirmó.

      Expresó que "nunca tuvimos conocimiento ni intercedimos o recomendamos a nadie para obtener ningún tipo de contrato o negocio con la administración pública federal o local".

      En un video en Instagram, se refirió al caso de contrabando de combustible, en el que presuntamente intervino para que buques operaran ilegalmente en el país. Este martes, la defensa de los sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, presos por encabezar una red de huachicol fiscal en aduanas marítimas, reveló un audio de la audiencia de imputación contra el excontralmirante Fernando Farías, en el que se menciona el nombre de "Andy".

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      Audio lo incrimina 

      en huachicoleo

      La defensa de los sobrinos políticos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, presos por presuntamente encabezar una red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas, reveló un audio de la audiencia de imputación contra el excontralmirante Fernando Farías Laguna, en el que se menciona el nombre de Andrés Manuel López Beltrán, conocido como "Andy".

      Se trata de un extracto de la diligencia realizada el 21 de agosto y en el que se escucha a Adín Jacobo Castellanos Franco, agente del Ministerio Público de la Federación, exponer ante Alejandra Ramírez de la Vega, jueza del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, exponer el testimonio del testigo de iniciales "JCSP" de la FGR, que vincula a "Andy" con la descarga de combustible ilegal del buque TORM AGNES en Guaymas, Sonora.

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