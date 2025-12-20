logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Fotogalería

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Niegan amparo a Hernán Bermúdez, presunto líder de 'La Barredora'

Puede apelar la decisión de la jueza ante un tribunal colegiado para revisar su situación legal

Por El Universal

Diciembre 20, 2025 09:44 a.m.
A
Niegan amparo a Hernán Bermúdez, presunto líder de La Barredora

Hernán Bermúdez Requena, alias "Comandante H" o "El Abuelo", presunto líder de La Barredora, continuará preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el Estado de México.

Ello, porque Sandra Adriana Carbajal Díaz, titular del Juzgado Primero de Distrito en Tabasco, le negó el amparo y la protección de la justicia contra la prisión preventiva justificada y la vinculación a proceso que se le dictó por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, en septiembre pasado, dentro de la causa penal 213/2025.

El excolaborador del exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, se quejó ante la jueza de amparo que la prisión vulnera el derecho humano a la libertad personal, debido proceso legal y presunción de inocencia.

En tanto que la vinculación a proceso transgrede la legalidad y seguridad jurídica, pues no se contaban con datos de pruebas suficientes, idóneos y razonables para establecer la existencia de los delitos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Detienen al Carnal, cabecilla del CJNG

Arturo Leyva, capturado en Chiapas, era colaborador de Hernán Bermúdez Requena

No obstante, la jueza Sandra Adriana Carbajal Díaz, titular del Juzgado Primero de Distrito en Tabasco, consideró infundados los agravios del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, ya que determinó que los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de Justicia de Tabasco son suficientes e idóneos para acreditar los delitos que le acusan.

Bermúdez Requena puede impugnar la negativa de amparo ante un tribunal colegiado, el cual definirá si confirma, modifica o revoca el fallo de la jueza.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Niegan amparo a Hernán Bermúdez, presunto líder de La Barredora
Niegan amparo a Hernán Bermúdez, presunto líder de La Barredora

Niegan amparo a Hernán Bermúdez, presunto líder de 'La Barredora'

SLP

El Universal

Puede apelar la decisión de la jueza ante un tribunal colegiado para revisar su situación legal

R. Rocha también traficaba con armas
R. Rocha también traficaba con armas

R. Rocha también traficaba con armas

SLP

El Universal

Rocha Cantú, junto a Jacobo Reyes León contrabandeaban arsenal para cárteles

Cae cabecilla de "Los Deltas"
Cae cabecilla de "Los Deltas"

Cae cabecilla de "Los Deltas"

SLP

EFE

En Zapopan, fue detenido "Delta 1", líder de grupo vinculado al CJNG

México, responsable de feminicidio: CIDH
México, responsable de feminicidio: CIDH

México, responsable de feminicidio: CIDH

SLP

EFE