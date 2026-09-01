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Niña de 10 años sale proyectada de transporte escolar en Monterrey

Una puerta de emergencia se abrió mientras la unidad tomaba una rotonda; la menor resultó con lesiones en brazo, pierna y mandíbula

Por El Universal

Septiembre 01, 2026 12:25 p.m.
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Niña de 10 años sale proyectada de transporte escolar en Monterrey
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      MONTERREY, NL.- Una niña de 10 años resultó lesionada después de salir proyectada de un transporte escolar en movimiento cuando una de sus puertas se abrió, en la colonia Valle de Infonavit, en Monterrey.

      El accidente fue reportado en la intersección de Comisión Tripartita y Día del Trabajo.

      Al sitio arribaron paramédicos y rescatistas de Protección Civil de Nuevo León y Monterrey, Cruz Roja Mexicana, Policía de Monterrey y personal de Movilidad municipal.

      De acuerdo con el reporte de Protección Civil estatal, el operador de la unidad señaló que al tomar una rotonda la menor se encontraba cerca de la puerta de emergencia, la cual se abrió durante la maniobra y provocó que cayera sobre la carpeta asfáltica.

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      La menor fue atendida por paramédicos, quienes detectaron dolor en el maxilar inferior, la rótula y el brazo derecho, además de lesiones superficiales en el brazo y la pierna del mismo lado.

      Tras recibir atención en el sitio, el padre de la niña indicó que realizaría el traslado por sus propios medios para que fuera valorada médicamente.

      Hasta el momento las autoridades no han informado si la unidad contaba con el permiso vigente y con la revisión físico-mecánica requerida para su operación.

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