En Vivo: Claudia Sheinbaum rinde su II Informe de Gobierno

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A casi dos años de haber asumido la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo llega a su Segundo Informe de Gobierno.

Este 1 de septiembre, desde Palacio Nacional, la Presidenta dará lectura al documento, con el que hará un balance de los resultados de los primeros 23 meses de su administración y delineará las prioridades para su siguiente año de gestión.

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