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En Vivo: Claudia Sheinbaum rinde su II Informe de Gobierno

Desde Palacio Nacional, la presidenta ofrece una lectura de sus dos años de gestión

Por Pulso Online

Septiembre 01, 2026 11:09 a.m.
A
Claudia Sheinbaum Pardo / Foto: Especial

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      A casi dos años de haber asumido la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo llega a su Segundo Informe de Gobierno.

      Este 1 de septiembre, desde Palacio Nacional, la Presidenta dará lectura al documento, con el que hará un balance de los resultados de los primeros 23 meses de su administración y delineará las prioridades para su siguiente año de gestión.  

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