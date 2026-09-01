En Vivo: Claudia Sheinbaum rinde su II Informe de Gobierno
Desde Palacio Nacional, la presidenta ofrece una lectura de sus dos años de gestión
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A casi dos años de haber asumido la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo llega a su Segundo Informe de Gobierno.
Este 1 de septiembre, desde Palacio Nacional, la Presidenta dará lectura al documento, con el que hará un balance de los resultados de los primeros 23 meses de su administración y delineará las prioridades para su siguiente año de gestión.
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