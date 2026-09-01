Intentan hackear cuenta de X de Héctor de Mauleón

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Héctor de Mauleón, periodista, cronista y columnista en EL UNIVERSAL, dio a conocer en sus redes sociales que sufrió un intento de hackeo en su perfil de X, donde usuarios no identificados han solicitado el restablecimiento de su contraseña para ingresar a sus cuentas sin consentimiento.

"Con la novedad de que están tratando de ingresar a mi cuenta", reportó el periodista esta mañana, acompañado de una captura de pantalla de su bandeja de entrada en donde se ven, al menos, siete solicitudes para cambiar su contraseña.

Consultado por este diario, De Mauleón comentó que los intentos de acceder a su perfil iniciaron desde las 07:00 horas de este martes.

Este intento de acceder a las cuentas del columnista ocurre apenas un día después de que Héctor de Mauleón reveló el "cónclave" que realizaron el pasado lunes 24 de agosto los hijos del expresidente López Obrador, Andy y Gonzalo López Beltrán, en el restaurante Magazzino, de la colonia Condesa.

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De acuerdo con información presentada por el periodista, en esta reunión estuvieron presentes personajes como Daniel Asaf, exjefe de la Ayudantía de la Presidencia con AMLO, Juan Domingo Beckmann, y Mauricio Garduño, entre otros.