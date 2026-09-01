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Jetta intenta usar paso peatonal como atajo en el río Españita

Ante la presencia de agua en el paso vehicular, el conductor buscó ingresar al acceso elevado para peatones y ciclistas

Por Pulso Online

Septiembre 01, 2026 11:09 a.m.
A
Jetta intenta usar paso peatonal como atajo en el río Españita
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      El conductor de un Volkswagen Jetta blanco fue captado cuando intentaba ingresar al paso elevado destinado a peatones y ciclistas en el río Españita, en la capital potosina.

      Ante la presencia de agua en el cruce vehicular, el automovilista habría buscado una ruta alterna y se dirigió hacia el acceso peatonal y ciclista, ubicado en un punto distinto.

      La maniobra quedó registrada mientras el vehículo intentaba incorporarse a ese espacio. La información disponible no precisa si el conductor consiguió avanzar por el lugar.

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