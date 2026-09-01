Gobierno estatal no se hace cargo de daños en plazas: EGC

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que el Gobierno del Estado nunca se ha hecho responsable de los daños ocasionados en espacios públicos del Centro Histórico tras la realización de eventos masivos como el Xantolo o la Villa Navideña.

Al responder a los señalamientos del secretario de Cultura, Juan Carlos Torres Cedillo, sobre la supuesta negativa para utilizar plazas públicas, Galindo rechazó que exista una intención de obstaculizar actividades culturales.

Explicó que estos espacios están sujetos a reglas específicas porque son solicitados por dependencias gubernamentales, organizaciones civiles y particulares, por lo que su uso debe ajustarse a criterios previamente establecidos.

En ese contexto, advirtió que el Ayuntamiento busca evitar que plazas emblemáticas como Fundadores o de Armas se conviertan en espacios de comercio informal. Señaló que en diversas ocasiones se han presentado solicitudes para instalar lo que se promociona como muestras artesanales o actividades de pueblos originarios, pero que en la práctica terminan funcionando como tianguis.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

#SLP | Gobierno estatal no se hace cargo de daños en plazas: Galindo

Más información: ??https://t.co/xhYOFu8qF5 pic.twitter.com/bacMCqwEXy — Pulso Online (@pulso_mx) September 1, 2026

El edil reiteró que no existe una restricción general para los eventos culturales y afirmó que cualquier actividad puede realizarse siempre que cumpla con los lineamientos establecidos.

Sobre la Plaza de Fundadores, reconoció que ha sufrido deterioros importantes derivados de la instalación de infraestructura para eventos masivos. Explicó que el ingreso de grúas, escenarios y equipo pesado durante celebraciones como el Xantolo y la Villa Navideña ha provocado daños en bordes, acabados y otros elementos de la plaza, además de perforaciones para fijar estructuras temporales.

Indicó que todas estas afectaciones han sido documentadas por el Ayuntamiento mediante inspecciones y levantamientos técnicos.

Galindo reiteró su disposición de destinar recursos municipales para apuntalar y rehabilitar de manera definitiva el estacionamiento ubicado debajo de la Plaza de Fundadores, al considerar que seguirá siendo sede de eventos masivos tanto estatales como municipales.

LEA TAMBIÉN La Villa Navideña dañó Plaza de los Fundadores: UGCH El Ayuntamiento reemplaza las piezas de cantera rotas

No obstante, afirmó que el Gobierno del Estado nunca ha asumido responsabilidad por los daños ocasionados en estos espacios y agregó que actualmente no existe una coordinación formal entre ambas administraciones para atender este tipo de situaciones.

Vehículos sin autorización aceleran daños

El titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, Jesús Becerra, señaló que parte del desgaste y los daños detectados en plazas públicas, pasajes peatonales y guías podotáctiles se debe al ingreso de vehículos que circulan o se estacionan en zonas donde únicamente debería haber tránsito peatonal.

Explicó que los espacios del primer cuadro de la ciudad fueron diseñados para el paso de personas y no para soportar el peso de automóviles, camionetas o unidades de carga, por lo que cuando algún vehículo ingresa sin autorización puede provocar afectaciones en el adoquín, el mobiliario urbano y otros elementos de la infraestructura peatonal.

Becerra recordó que cualquier ingreso vehicular a plazas o áreas peatonales requiere un permiso expedido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por lo que hizo un llamado a respetar las restricciones existentes para evitar mayores deterioros en los espacios públicos que actualmente reciben trabajos de mantenimiento.

Respecto a la guía podotáctil instalada en el Centro Histórico, indicó que además de posibles actos de vandalismo o manipulación por parte de algunas personas, también existe un desgaste natural derivado del constante tránsito peatonal y del movimiento de objetos sobre estas superficies. Añadió que la responsabilidad de la dependencia es mantenerla en condiciones funcionales para las personas con discapacidad visual.

El funcionario detalló que actualmente los trabajos de conservación abarcan el corredor comprendido desde Miguel Barragán hasta Plaza de Armas y de ahí hacia el Mercado Hidalgo. Asimismo, informó que la reposición de adoquines y otras labores de mantenimiento continuarán de manera gradual en distintos puntos del perímetro del Centro Histórico, además de los pasajes donde ya se realizan intervenciones.