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De Mauleón se suma a periodistas afectados por ataques digitales

Jorge Ramos, Karla Iberia Sánchez y Chumel Torres también han denunciado hackeos

Por El Universal

Septiembre 01, 2026 12:17 p.m.
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De Mauleón se suma a periodistas afectados por ataques digitales
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      El periodista Héctor de Mauleón denunció este martes un intento de hackeo contra su cuenta de X, luego de detectar al menos siete solicitudes para restablecer su contraseña.

      De acuerdo con el columnista de EL UNIVERSAL, los intentos de acceso comenzaron alrededor de las 07:00 horas. El ataque ocurre un día después de que revelara detalles de una reunión en la que participaron Andy y Gonzalo López Beltrán, entre otros personajes.

      El caso se suma a otros ataques contra periodistas y comunicadores mexicanos. En septiembre de 2024, Jorge Ramos, Karla Iberia Sánchez y Chumel Torres reportaron que sus cuentas de X habían sido vulneradas.

      Los casos han incluido desde intentos de obtener las contraseñas hasta la publicación de contenido ajeno desde las cuentas comprometidas. No existe un registro oficial que permita determinar cuántos periodistas mexicanos han enfrentado este tipo de ataques.

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