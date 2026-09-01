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Joven estrella Tsuru en un árbol

Perdió el control por una presunta falla mecánica y subió al camellón

Por Huasteca Hoy

Septiembre 01, 2026 11:43 a.m.
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Joven estrella Tsuru en un árbol
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      CIUDAD VALLES.- Un joven que circulaba en su vehículo por el bulevar Lázaro Cárdenas terminó chocando contra un árbol ubicado en el camellón.

      El percance ocurrió este martes por la mañana, en el tramo comprendido entre el puente Cascabel y la estructura metálica de bienvenida a Ciudad Valles, al poniente de la ciudad.

      De acuerdo con la información recabada, el joven manejaba un vehículo Nissan Tsuru negro, con dirección de la carretera libre Valles-Rioverde hacia la glorieta Pedro Antonio Santos.

      Sin embargo, presuntamente a causa de una falla mecánica, perdió el control del volante, subió al camellón y terminó chocando contra un árbol.

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      Aunque los daños materiales fueron cuantiosos, el joven conductor resultó ileso. Poco después arribaron oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes solicitaron el apoyo de una grúa para retirar el vehículo accidentado.

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