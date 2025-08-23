“Ningún país violaría nuestra soberanía”

Ciudad de México.- Después que el director de la DEA (Administración de Control de Drogas, por sus siglas en inglés), Terry Cole, evitó descartar la posibilidad de bombardear a cárteles del narcotráfico en territorio mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que Estados Unidos u otro país se atrevan a violar la soberanía nacional, pues afirmó que México es un país libre, independiente y soberano.

Sin embargo, la Mandataria federal advirtió que en caso de que lo intentaran “tenemos el Himno Nacional: ‘...un soldado en cada hijo te dio’”.

“El director de la DEA dijo que no se atrevía a descartar la posibilidad de que el presidente [Donald] Trump pudiera realizar un bombardeo en territorio mexicano contra los cárteles de la droga. ¿Lo ven ustedes como una posibilidad?”, se le preguntó.

“No. México es un país libre, independiente y soberano, y ningún gobierno extranjero se atrevería a violar nuestra soberanía”.

También se le cuestionó sobre las declaraciones que hizo el titular de la DEA, quien afirmó que el gobierno de México tenía con la agencia estadounidense una “colaboración sin precedentes”.

La presidenta indicó que cuando agentes de la DEA quieren estar en territorio mexicano tienen que pedir permiso a la Exteriores SRE, y deben de cumplir con la Ley de Seguridad Nacional.