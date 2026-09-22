Secretaría Anticorrupción confirma que no investiga a funcionarios de Pemex por huachicol

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Raquel Buenrostro Sánchez reveló que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no investiga a ningún funcionario por casos de huachicol. Señaló que Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene su propia normatividad, por lo que se denuncia directamente ante la Fiscalía General de la República (FGR) para obtener sanciones penales y no solo de carácter administrativo.

"Cuando nos viene la denuncia de un servidor público a nosotros, lo atendemos, si no, no, lo que hay son las denuncias que tiene Pemex directamente con la Fiscalía General de la República, que son de carácter penal (...) Por eso no llegan casi muchos de los casos con nosotros, porque los presenta la dirección jurídica de Pemex directamente a la Fiscalía y se los llevan por la vía penal", expresó.

Detalles confirmados

Durante la conferencia matutina de este martes 22 de septiembre, la funcionaria señaló que las denuncias a servidores públicos se presentan cuando necesitan que se proceda solo administrativamente. En casos de delitos graves, por ejemplo, tiene mayor importancia que sean denunciados ante fiscalías.

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"Cuando tienes una falta administrativa y una penal, muchos optamos por irnos por la penal, porque la sanción es más grave, es más delicada y se actúa de manera más enérgica y más ejemplar. Y este castigo para la misma persona, pues es muchísimo menor que el penal", dijo.

-"¿Entonces no tienen investigaciones a funcionarios por huachicol?", se le preguntó esta mañana.

-"No", respondió la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que de octubre de 2024 a septiembre de 2026, se han detenido a 2 mil 654 personas por el delito de ilegalidad relacionadas con combustible, de acuerdo con cifras reveladas por la FGR, a la cual pidió informar cuántas de estas personas son ex o servidores públicos y cuántas son privadas.

"En el caso de robo de combustible, también hay detenidos, aún en la investigación, si hubiera una persona de Pemex involucrada en este proceso, pues se presentará la denuncia. Hasta ahora no se ha encontrado ninguna persona dentro de Pemex que esté involucrada en el robo de combustible directamente. Eso no quiere decir que a lo mejor exista, pero de que se está haciendo la investigación se está haciendo la investigación", aseguró la mandataria.

Acciones de la autoridad

-----Pemex cuenta con su propia normatividad, explica Buen Gobierno

Raquel Buenrostro precisó que Pemex cuenta con su propia normatividad, por lo que no está sujeto a las condiciones de secretarías federales. La funcionaria destacó que la empresa petrolera es regulada por el Consejo de Administración, por lo que la Secretaría Anticorrupción se involucra cuando hay servidores públicos "efectivamente involucrados" en faltas administrativas.

"Y las áreas de auditoría de Pemex, el Consejo de Administración nos envía la información de los presuntos responsables que sean servidores públicos. En el caso, por ejemplo, pues no de huachicol, pero de otras acciones o actividades, digamos, faltas administrativas de Pemex, incluso tenemos ya aplicación de medidas cautelares de tres funcionarios que están vinculados a temas de derrame, por ejemplo", agregó.

Informó que en casos de derrame de petróleo, hay tres casos de separación de cargo y con carpetas de investigación abiertas, al igual que en casos en materia aduanal. La secretaria Anticorrupción aseguró que todas las dependencias tienen revisiones abiertas en materia de fiscalización.

"La respuesta es sí, sí, hay en todos los casos, si tenemos en el caso de Pemex, incluso tenemos tres separaciones del cargo de temas de vinculados con derrames y en caso de aduanas también traemos investigaciones. También traemos investigaciones, por ejemplo, en el caso del SAT, el SAT ahorita traemos unas investigaciones con algunas empresas, por ejemplo, que son privados que dan servicios al SAT, pero que están autorizando dar facturas a factureras cuando ya fueron declaradas factureras", explicó.