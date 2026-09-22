Reprueba PAN acusaciones de Gallardo a la oposición

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"También nos va a dar mucho gusto derrotar al Partido Verde el próximo año", respondió Enrique Dahud Uresti, secretario general del PAN en funciones de presidente, al mensaje del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y del dirigente estatal del PVEM, Ignacio Segura Morquecho, quienes expresaron durante el quinto informe de gobierno que disfrutarían derrotar a sus opositores en las urnas en 2027.

Dahud Uresti sostuvo que el gobernador se equivocó al utilizar el informe para lanzar mensajes políticos y descalificar a la oposición, pues, afirmó, se trataba de un ejercicio de rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Señaló que los partidos opositores representan a una parte de la población y deben tener un espacio para ser escuchados, por lo que consideró que la contienda electoral de 2027 no debe adelantarse desde un acto de gobierno.

"Un informe de gobierno debe ser, ante todo, un informe de rendición de cuentas frente a las y los ciudadanos y no es un espacio para lanzar mensajes políticos, descalificar a la oposición, eso se me hace lamentable...Tampoco se puede adelantar la contienda para el 2027 como lo ha hecho el día de ayer", considero.

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El dirigente panista afirmó que Acción Nacional respetará la vida privada y familiar del gobernador, pero mantendrá los cuestionamientos sobre su desempeño al frente del Ejecutivo estatal.

En ese sentido, rechazó los señalamientos de Segura Morquecho sobre supuestos ataques de la oposición contra la familia de Gallardo Cardona, luego de que el dirigente del PVEM acusara a los adversarios políticos del gobierno de haber "rebasado en una barrera" al involucrar a familiares del mandatario y sostuviera que esas acciones "rebasan la política".

Sobre los resultados del gobierno estatal, Dahud Uresti cuestionó que la inversión anunciada para seguridad se refleje en las condiciones que enfrentan las corporaciones policiacas y señaló carencias en el sistema de salud.

También puso en duda la transparencia de los recursos destinados a la Fenapo y planteó revisar los costos de las obras públicas ejecutadas por la administración estatal.

"Sí hay mucha obra, pero no sabemos quién las hace, cuánto cuestan, si no están infladas, habrá que investigar todo lo que está pasando. Entonces sí es lamentable lo que pasó en el informe de ayer", comentó.