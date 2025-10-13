“No se calienten”, dice Félix Salgado Macedonio

Ciudad de México.- Tras no descartarse y por el contrario, afirmar que “vamos muy bien”, el senador Félix Salgado Macedonio hizo un llamado a los aspirantes morenistas a la gubernatura de Guerrero a serenarse, no andar de “calenturientos” y no adelantar los tiempos electorales.

El legislador, padre de la gobernadora Evelyn Salgado, criticó a quienes despilfarran recursos en la promoción de sus aspiraciones políticas y les recordó que será hasta finales de 2026 cuando la dirigencia de Morena efectuará una encuesta para saber a quién respalda el pueblo para ser su candidato a la gubernatura del estado para el sexenio 2027-2033.

“Entonces yo digo que no se calienten, porque los que se andan calentando se pueden desbielar, porque andan muy adelantaditos, pero sí pueden levantar la mano y decir ‘quiero’, decir ‘voy’, pero para todo hay tiempos, acuérdense entonces, hay tiempos, entonces en su momento y en su tiempo, ahorita todos los que andan calientes ¿qué les digo?, bájenle tantito, porque ahorita no es tiempo, no es momento, hay que esperarse, hay que serenarse”, recalcó.

El senador exhortó a los políticos de Morena a que trabajen en favor del pueblo de Guerrero y del partido en el poder.

