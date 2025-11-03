“Ofrendas, muestra del amor que les tenemos”
Atizapán de Zaragoza.- Desde la entrada del panteón San Francisco de Asís el olor del cempasúchil pudo ser percibido por los asistentes que acudieron este 2 de noviembre a decorar la tumba de sus seres queridos durante la celebración del Día de Muertos.
Decenas de familias llegaron con cubetas, escobas, flores, ofrendas y platillos que alguna vez disfrutaron sus familiares en vida para hacerles compañía.
Entre ellos, una mujer de más de 70 años quien, acompañada de sus hijas, se colocó a los pies de la tumba de sus hijos y su esposo. Aunque el paso del tiempo ha debilitado sus manos, limpió y decoró el lugar donde descansan sus restos.
“Vengo a ver a mis hijos y mi esposo. Les traigo flores y sus velas. Los quiero mucho”, comentó entre lágrimas y sollozos.
A la distancia, otra familia contrató a una banda para interpretar las canciones que solían alegrar a su ser querido.
Mientras que otros más, desde bocinas portátiles, acompañaron el momento con música.
“Todos hemos participado para poder adornar y conmemorar a mi hermano en este día. Le hicimos un poco de lo que a él le gustaba, porque le gustan el arte y el espacio. Esa fue nuestra inspiración”, detalló con voz entristecida su hermana Celeste Luna.
Refirió que las ofrendas del Día de Muertos “son la parte que le brinda la familia a los seres queridos que ya no están con nosotros. Es un tributo hacia ellos y lo que hicieron en esta vida y es un recordatorio de todo el amor que le tuvimos y le tenemos”.
Aplausos, risas, música y sollozos fue lo que se vivió este día de Muertos en el Panteón de San Francisco de Asís, uno de los cuatro panteones municipales de Atizapán de Zaragoza.
