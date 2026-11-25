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En México, nueve de cada 10 mujeres que sufrieron violencia física o sexual en los ámbitos comunitario, laboral, escolar o familiar no denunciaron ni solicitaron apoyo, mientras que una de cada dos adolescentes de entre 15 y 17 años experimentó alguna forma de violencia sexual a lo largo de su vida, alertó la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

ONU llama a garantizar justicia y protección a víctimas

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el organismo internacional llamó al Estado mexicano a garantizar el acceso a la justicia, proteger a las víctimas y poner fin a la impunidad.

Con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), recordó que siete de cada 10 mexicanas de 15 años o más experimentaron al menos una situación de violencia a lo largo de su vida.

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Destacó que el motivo más frecuente por el que las mujeres víctimas de violencia física o sexual no denunciaron ni solicitaron ayuda fue porque consideraron que lo ocurrido no tenía importancia.

La ONU señaló que el acceso a la justicia no se limita a presentar una denuncia, sino que implica garantizar protección, verdad, reparación integral del daño y medidas de no repetición.

Para ello, consideró necesario eliminar las barreras legales, institucionales, económicas, socioculturales, lingüísticas, territoriales y tecnológicas que históricamente han impedido a las mujeres acceder a la justicia en condiciones de igualdad.

El organismo internacional pidió fortalecer las unidades especializadas de investigación, los Centros de Justicia para las Mujeres y las procuradurías de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como garantizar el cumplimiento de las órdenes de protección.

También llamó a asegurar recursos presupuestarios suficientes para aplicar las leyes, garantizar asesoría jurídica gratuita, acceso a refugios y atención psicológica, independientemente del lugar de residencia o condición social de las víctimas.

En el caso de las niñas y adolescentes, solicitó servicios de atención acordes con su edad, personal especializado y mecanismos que garanticen la protección efectiva de sus derechos.

Asimismo, instó a prevenir la violencia en los centros de trabajo, establecer mecanismos de denuncia y reparación en las plataformas digitales, proteger a las defensoras de derechos humanos y publicar información que permita evaluar la respuesta de las autoridades.

La ONU destacó la necesidad de reconocer el papel de las organizaciones feministas en la prevención de las agresiones, el acompañamiento a las víctimas y la exigencia de justicia, así como garantizar recursos sostenibles para combatir la violencia de género.

Bajo el lema "Alza la voz, cree a las sobrevivientes, exige justicia", las Naciones Unidas iniciaron este 25 de noviembre los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que concluirán el próximo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.

Encuesta revela dependencia económica limita libertad de mujeres

En México, una de cada tres mujeres permaneció en una relación de pareja que quería terminar por falta de dinero propio o de un lugar adonde ir, mientras que 76% carecía de ahorros y 41% no podría cubrir sus gastos básicos ni siquiera durante una semana si perdiera el respaldo económico de su pareja o familia, reveló la Encuesta Nacional sobre Autonomía Económica de las Mujeres en México, elaborada por Unión Mujer y Áltica Research.

"No podemos hablar de verdadera libertad para las mujeres mientras existan condiciones que limiten su capacidad de decidir sobre su propia vida. La autonomía económica no se agota en tener un ingreso; exige educación vocacional y financiera, contar con recursos y ahorros propios, disponer libremente de ellos y tener oportunidades reales para construir un proyecto de vida", señaló Paulina Amozurrutia, directora de Unión Mujer.

La investigación, realizada en noviembre de 2026, documentó que 43% de las mujeres que habían tenido pareja experimentó al menos una forma de violencia económica o patrimonial y 16% la padeció durante los últimos 12 meses.

Cándido Martínez, director de Áltica Research, explicó que entre las principales manifestaciones de estas agresiones figuraron la exigencia de comprobantes de gastos, con 24%; la prohibición de trabajar o estudiar, con 22%, y la negativa o el condicionamiento de la entrega de dinero, con otro 22%.

El estudio también encontró que 19% de las encuestadas no tendría un lugar seguro donde permanecer durante al menos un mes si necesitara abandonar su hogar de urgencia, proporción que aumentó a 25% entre las mujeres con escolaridad básica.

Además, 53% de quienes experimentaron violencia de pareja guardó silencio y no buscó ayuda.

La dependencia económica estuvo acompañada por el desconocimiento de los mecanismos institucionales de protección: 60% de las entrevistadas desconocía la Línea de las Mujeres (079); 64%, los refugios para víctimas de violencia, y 77% no había escuchado hablar de los Centros LIBRE.

La encuesta identificó que, aunque 55% de las mexicanas tenía una cuenta bancaria o tarjeta de débito a su nombre, el acceso a servicios financieros no necesariamente se tradujo en independencia económica.

Pese a que 43% de las encuestadas era la principal aportadora al ingreso familiar y 33% cubría todos los gastos domésticos con su propio dinero, apenas 41% se consideró totalmente independiente en términos económicos.

A ello se sumaron los bajos salarios y la falta de patrimonio, pues 44% de quienes percibían ingresos declaró ganar hasta ocho mil pesos mensuales; 71% no poseía ningún bien a su nombre adicional a la vivienda y sólo 38% era propietaria o copropietaria de la casa donde habitaba.

Amozurrutia explicó que estos resultados evidenciaron las deficiencias en materia de educación financiera y distribución de los gastos familiares, así como las dificultades para construir un patrimonio propio.

La desigual distribución del trabajo doméstico y de cuidados también afectó las oportunidades educativas y laborales de las mexicanas.

El 42% de las entrevistadas frenó su carrera profesional o sus estudios por falta de corresponsabilidad en esas actividades: 23% rechazó o dejó de buscar un empleo, redujo sus horas laborales o abandonó sus estudios, mientras que 19% renunció definitivamente a su trabajo para cuidar a otras personas o atender el hogar.

Martínez detalló que 59% de las mujeres realizaba casi todo o la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados, en contraste con apenas 11% que compartía equitativamente estas responsabilidades con su pareja.

El 44% dedicaba cinco horas o más al día a las labores del hogar, mientras que 41% cuidaba regularmente a otras personas sin recibir remuneración. De estas últimas, tres de cada cuatro invertían al menos cinco horas diarias en dicha actividad.

Otro de los hallazgos fue la persistencia de los roles tradicionales de género, incluso entre las generaciones más jóvenes.

El 44% de las encuestadas consideró que el hombre debía ser el principal proveedor del hogar, porcentaje que ascendió a 51% entre las mujeres de 18 a 29 años.

Leticia España, investigadora en jefe de Unión Mujer, explicó que, si bien la distribución de las responsabilidades familiares podía responder a acuerdos de pareja, también existían factores económicos, laborales y culturales que limitaban la libertad de elección.

"Al final, no se trata de cuestionar quién cuida o quién aporta económicamente, sino de garantizar que ambas personas tengan la libertad de decidir en condiciones de igualdad, sin que eso limite su independencia económica o sus oportunidades de desarrollo", expresó.