Operación Caudal asegura tomas de agua clandestinas

Ciudad de México.- Un total de 189 inmuebles relacionados con extracción, explotación y distribución ilegal de agua fueron intervenidos como parte de la Operación Caudal, desplegada de manera simultánea en 48 municipios por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) con fuerzas federales y que dejó como saldo la localización de 51 pozos y 138 tomas de agua clandestinas, así como siete personas detenidas y el aseguramiento de 322 pipas y 37 vehículos diversos.

El megaoperativo fue realizado desde la madrugada del viernes con el propósito de interrumpir las actividades de la cadena del comercio ilícito del agua, por parte de organizaciones sociales con fachada de sindicatos, entre los que las autoridades señalaron a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (Acme), Los 300, Libertad; 25 de Marzo, 22 de Octubre, La Chokiza, entre otros, así como comisariados ejidales, particulares o en complicidad con autoridades.

La FGJEM informó que, de las investigaciones realizadas, aunado a denuncias ciudadanas, pudieron identificar cadenas de comercio ilícito de agua que utilizan pozos sin autorización o con infraestructura mecánica y eléctrica para su sobreexplotación.

Sobre los siete detenidos en flagrancia, la fiscalía mexiquense detalló que a dos de ellos los arrestaron por su probable participación en el delito contra el correcto funcionamiento de las instituciones de seguridad pública; mientras que a otras dos personas, por portación de arma prohibida, a dos por delitos contra el servicio público y distribución del agua.

