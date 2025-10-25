Diez mexicanos han muerto en custodia de ICE

Ciudad de México.- Desde el 20 de enero, con la entrada de Donald Trump a la presidencia estadounidense, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que 10 connacionales han fallecido bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés) en operativos.

En conferencia de prensa en la Cancillería, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, expresó su solidaridad e indignación, e indicó que un connacional murió la madrugada del viernes, de acuerdo con lo reportado por el consulado de México en San Bernardino, California.

El canciller Juan Ramón de la Fuente señaló que se han repatriado 116 mil 320 personas desde el 20 de enero al 23 de octubre, 93 mil 153 recibieron asistencia o protección consular, se realizaron 8 mil 99 visitas a centros de detención migratorios, y 15 mil 966 asesorías legales externas

En la acción diplomática, destacó el secretario de Relaciones Exteriores que se han enviado 13 notas diplomáticas a Estados Unidos para expresar preocupaciones, desacuerdos con las medidas contra mexicanos y solicitar el esclarecimiento de hechos. “Hay una labor diplomática intensa para defender a las y los connacionales”, dijo.

Velasco Álvarez señaló que la red consular ha detectado 169 redadas de ICE en este periodo de tiempo, en las cuales dos mil 382 personas mexicanas han sido detenidas.

Al externar su indignación profunda, el subsecretario indicó que cada caso tiene sus particularidades y aclaró que no es que ICE las haya matado, sino que estaban bajo custodia. Incluso, mencionó, se presume que algunas personas se quitaron la vida

Comentó que, en Dallas, por ejemplo, se registró el caso en el que un tirador disparó desde un edificio aledaño.

“No todos son atribuibles a una acción de ICE, pero hay una potencial responsabilidad. En cada caso solicitamos que se esclarezca”, enfatizó Roberto Velasco.