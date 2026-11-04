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Oposición niega recibir monederos

Por El Universal

Noviembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Oposición niega recibir monederos
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados reconoció la repartición de monederos electrónicos entre sus legisladores y argumentó que se trata de una prerrogativa a la que tienen acceso todos los grupos parlamentarios, partidos de oposición rechazaron contar con dicho beneficio.

      Además, exigieron una investigación al uso y reparto de las tarjetas marca Broxel, precargadas con 10 mil pesos cada una.

      La coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega Pacheco, aseguró que su bancada nunca ha recibido dicha prerrogativa: "No no, para nada, ojalá que me digan dónde y voy a buscarla".

      Exigió investigación contra Morena para aclarar de dónde vienen esos recursos: "Tendría que aclarar la bancada de Morena, nosotros no tenemos conocimiento de ese tipo de beneficios".

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      Laura Ballesteros, del mismo partido, advirtió que "el buen juez por su casa empieza".

      "La discusión no es si les dieron tres tarjetas o cinco, o dos de mil pesos o de 100 mil. La discusión es ¿por qué se les dan? Hemos discutido los privilegios de los legisladores que van desde este tipo de tarjetas hasta que vengan a cobrar sin que vengan a trabajar. Con qué autoridad moral vamos a cuestionar al INE si aquí no podemos transparentar nuestra propia casa, es importante que se pongan a debate los privilegios y las prerrogativas de los legisladores".

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