Oposición niega recibir monederos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados reconoció la repartición de monederos electrónicos entre sus legisladores y argumentó que se trata de una prerrogativa a la que tienen acceso todos los grupos parlamentarios, partidos de oposición rechazaron contar con dicho beneficio.

Además, exigieron una investigación al uso y reparto de las tarjetas marca Broxel, precargadas con 10 mil pesos cada una.

La coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega Pacheco, aseguró que su bancada nunca ha recibido dicha prerrogativa: "No no, para nada, ojalá que me digan dónde y voy a buscarla".

Exigió investigación contra Morena para aclarar de dónde vienen esos recursos: "Tendría que aclarar la bancada de Morena, nosotros no tenemos conocimiento de ese tipo de beneficios".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Laura Ballesteros, del mismo partido, advirtió que "el buen juez por su casa empieza".

"La discusión no es si les dieron tres tarjetas o cinco, o dos de mil pesos o de 100 mil. La discusión es ¿por qué se les dan? Hemos discutido los privilegios de los legisladores que van desde este tipo de tarjetas hasta que vengan a cobrar sin que vengan a trabajar. Con qué autoridad moral vamos a cuestionar al INE si aquí no podemos transparentar nuestra propia casa, es importante que se pongan a debate los privilegios y las prerrogativas de los legisladores".