Padre reclama la verdad

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Durango, Dgo.- Diego Tobalín pasó, dice, 35 días de tortura en el hospital acompañando a su hijo Darío, su primer bebé. Lo vio nacer, ser sometido a dos cirugías y permanecer en cuidados intensivos neonatales. Después presenció la muerte de otros recién nacidos y, días más tarde, la de su propio hijo. Hoy exige que se esclarezca qué ocurrió.

Darío nació con una malformación intestinal que requirió una primera cirugía. De acuerdo con el relato de su padre, el procedimiento parecía haber tenido una evolución favorable. El bebé se recuperaba y su estado era considerado estable.

Sin embargo, posteriormente los médicos determinaron que debía ser sometido a una segunda intervención, tras lo cual Darío ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (USIN), intubado, pero, según la información que recibía su familia, estable.

"Cuando nosotros entramos a ver a nuestro bebé, nos percatamos que había otro bebé muerto", recuerda el hombre.

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Según su testimonio, dos bebés murieron con una diferencia aproximada de cinco minutos. Ese mismo día falleció un tercero. El viernes 18 murió Darío y el domingo falleció el quinto bebé.

La familia busca ahora respuestas. El señor Tobalín afirma que sostuvo una reunión con representantes del IMSS y dirigentes nacionales de la institución, pero salió de ella sin información concreta sobre las causas de las cinco muertes.

"Estamos destruidos. Queremos respuestas por parte del IMSS. Esta pelea va en nombre de mi bebé Darío y de los demás que murieron", afirma.