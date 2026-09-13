Paga INE 6 mdp por trabajos fantasma

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Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) pagó 6 millones 279 mil pesos por honorarios de ocho personas cuyos servicios no pudieron ser acreditados mediante los informes correspondientes ante el Órgano Interno de Control (OIC) en el primer año de trabajo de la presidenta Guadalupe Taddei Zavala.

Los trabajadores, que pertenecían a la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) y a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), recibieron el dinero por el pago de honorarios entre enero de 2023 y septiembre de 2025, sin que el INE acreditara ante la auditoría del OIC que los trabajos se realizaron realmente.

Si bien Guadalupe Taddei rindió protesta como consejera presidenta del INE en abril del año 2023, a estas ocho personas siguieron pagándoles sus honorarios hasta finales de 2025, y hasta el 30 de enero de 2026 se concluyó la auditoría.

Los cuatro trabajadores que pertenecían a la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) desempeñaban funciones de consultor técnico HRMS & FINANTIALS, consultor líder funcionar HRMS, consultor de desarrollo y coordinador de proyecto.

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Sus salarios netos quincenales eran de entre 22 mil pesos y hasta 47 mil pesos.

Por los meses que laboraron para el INE, el Órgano Interno de Control detectó un monto por aclarar de 5 millones 606 mil 725 pesos entre 2023 y 2025.

Otros cuatro trabajadores estaban adscritos a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) y se desempeñaban como técnico en gestión documental, gestor de información jurídica, oficial jurídico registral, supervisor de revisión documental registral y líder de proyecto. Juntos, esos honorarios devengados entre 2023, 2024 y 2025 arrojaron un monto por aclarar de 673 mil 231 pesos.

"Se constató que los titulares de área o personal de mando de la DERFE supervisaron o vigilaron deficientemente a cuatro prestadores de servicios de honorarios permanentes, toda vez que estos no entregaron informes de actividades", señala la auditoría realizada por el OIC.

El 16 de agosto pasado, El Universal dio a conocer que en lo que va de 2026 ha dado de baja a 836 trabajadores eventuales, entre ellos, verificadores, técnicos, analistas y asesores.