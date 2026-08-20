PAN pide completar Tribunal Electoral tras renuncia de Soto

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Ante la renuncia de la magistrada Mónica Soto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un llamado a contar con un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) completo, "con nombres y apellidos" e integrado por personas con técnica jurídica probada.

Entrevistada previo al inicio de la sesión de la Comisión Permanente, la diputada panista sostuvo que es necesario que este órgano esté completo para garantizar certeza electoral a los mexicanos.

"Por el bien de este país y por la certeza electoral que los mexicanos necesitan, debemos tener un Tribunal Electoral completo con nombres y apellidos, con personas a las que les podamos exigir legalidad, transparencia y apego a la Constitución, no sujeción a ningún partido, que no estén subordinados a ninguna instrucción", expresó.

La legisladora López Rabadán resaltó que el TEPJF es la máxima autoridad en términos democráticos, por lo que consideró necesario exigir a sus integrantes apego a la legalidad y que no se encuentren subordinados a ninguna instrucción política o partidista.

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"Es necesario saber con nombre y apellido quiénes van a integrarlo, porque estamos a unos días de que inicie el proceso electoral y, claramente, en tanto más certeza pronta tengamos, pues será un proceso electoral mucho más pulcro y mucho más público", subrayó ante medios de comunicación.

Ayer miércoles, el pleno de la Comisión Permanente aprobó, con el voto de Morena y aliados, la renuncia de la magistrada Mónica Soto, a partir del próximo 31 de agosto. En el debate, la oposición cuestionó esta decisión, bajo el argumento de que no existe causa grave que la justifique.

Mónica Soto anunció su renuncia el pasado 17 de agosto durante el Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales 2026 y expresó que "por fortuna, los cargos tienen fecha de entrada y de salida".

La magistrada inició sus funciones en el Tribunal Electoral el 20 de octubre de 2016, electa por un cargo de nueve años, ciclo que concluiría en octubre pasado. Sin embargo, su responsabilidad se alargó con motivo de las diferentes reformas electorales y judiciales, lo que le abrió la puerta incluso a buscar una reelección en los próximos comicios judiciales.

La Constitución establece que su cargo, al no haber sido objeto de renovación en la elección judicial de 2025, permanecerá vacante hasta la próxima jornada electoral de 2028.