PAN y Somos México salieron en defensa de Ernesto Ruffo Appel

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- El Partido Acción Nacional y Somos México se sumaron a la defensa del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien ya cumplió mes y medio preso en el penal del Altiplano por supuestamente encabezar la red de huachicol fiscal.

Jorge Romero Herrera, líder nacional del blanquiazul, y Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente de Somos México, se incorporaron a una conferencia de prensa que Verónica Ruffo Sánchez, hija del exmandatario, e integrantes del Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo Apple ofrecieron este martes frente a la delegación de la FGR en la Ciudad de México.

En la misma, Verónica Ruffo Sánchez anunció un reforzamiento en la defensa legal de su padre con la incorporación de un nuevo grupo de litigantes que se sumaron al equipo encabezado por Fernando Gómez Mont.

Acompañada del expresidente Vicente Fox Quesada; Guadalupe Acosta Naranjo, líder nacional de Somos México; Jorge Romero Herrera, presidente del PAN; Emilio Álvarez Icaza; Marco Antonio Baños, exconsejero del IFE, Ricardo Anaya, senador, entre otros, Ruffo Sánchez afirmó que se trata una de una ampliación en la defensa de su padre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Hoy anunciamos la ampliación de la defensa legal de mi padre, acompañados por personas que desde distintas trayectorias, y distintas visiones han decidido unir sus voces en defensa de principios que deberían pertenecerle a todos los mexicanos porque esto no debe ser una lucha de partidos, no debe ser una lucha entre izquierdas y derechas. Debe ser una lucha por nuestras instituciones de justicia y por nuestra República", indicó.

La hija del exgobernador de Baja California, Verónica Ruffo, afirmó que acudieron a la FGR no para confrontar, atacar y mucho menos para dividir.

"Estamos aquí para defender algo mucho más grande que una persona. La verdad, la justicia y el estado de derecho en México", dijo la mujer.

Hizo una llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que el caso de su padre, Ernesto Ruffo Apple, se apegue a la ley y al debido proceso.