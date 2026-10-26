PELÍCULAS DE ANIMALES

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El arte que se produce en una sociedad es diagnóstico de sus valores, preocupaciones e intereses del momento. Nuestras sociedades occidentales, materialistas y consumistas, están alejadas de la naturaleza; sin embargo, en los países más desarrollados empiezan a reconocer el valor intrínseco de la vida silvestre y la ciencia descubre a los animales como seres con emociones y sentimientos que merecen respeto y consideración. Leyes y reglamentos en esos países protegen su dignidad y bienestar.

En anteriores artículos, comentamos las declaraciones oficiales de grupos científicos de Cambridge, en 2012 y la declaración de Nueva York en 2024, donde se reconocen oficialmente la sintiencia y conciencia en animales. Evidencia científica demuestra que esos poseen emociones y sentimientos propios, en las mismas áreas cerebrales que los humanos, liberando neurotransmisores y hormonas similares. Concluyendo que como tenemos una evolución similar y descendemos de los mismos antepasados los aminales sienten y poseen emociones y consciencia similar a la que experimentamos los humanos. Por lo tanto, los ellos merecen consideración, respeto y derechos. La ciencia y clamor popular actual condenan crueles tradiciones, supersticiones y costumbres que consideran a los seres vivos como simples objetos a utilizar; y la verdad científica no depende de opiniones o mayorías.

? Ernest Thompson Seton, naturalista, pintor y escritor, publicó su famoso libro: "Wild animals I have Known" que cautivó al público de habla inglesa, impulsando en mucho el conocimiento de la naturaleza, la conservación y respeto a la vida silvestre en Canadá y USA.

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Ya desde fines del siglo XIX, mucha gente convivía con animalitos y estaban familiarizados con sus emociones y sentimientos que la doctrina religiosa, reglas sociales y económicas se negaban a admitir. La ciencia tardaría más de un siglo para confirmarlo.

Naturalistas, observadores de la naturaleza y escritores empezaron a publicar estudios e historias sobre la conducta de los animales silvestres; la llamaron etología. Estas narrativas realistas de la vida de los animales, apasionaron a los niños, quienes las entendieron muy bien. Era lógico, todo niño es un naturalista innato y sin prejuicios sociales ven clara la realidad.

Rápidamente los animalitos se convirtieron en merecidos héroes y estrellas, protagonizando novelas clásicas como: "El Llamado de la Selva", "Colmillo Blanco" de Jack London y las historias de James Oliver Curwood. (Favor de consultar en Internet).

Ernest Thompsom Seton añadió el conocimiento de la naturaleza al adiestramiento de los Scouts y Felix Rodríguez de la Fuente con su Enciclopedia Salvat de la Fauna mostro el comportamiento de las especies.

Mascotas y animales silvestres se convirtieron en personajes que mostraban dignidad y personalidad propia, virtudes que realmente poseen. Mas aún, sus historias contenían un profundo significado emocional o psicológico como individuos. Esto era mejor que mostrarlos haciendo monerías para agradar o sacrificándose para salvar a su sagrado dueño humano.

Durante los años 60´s aparecieron canciones, documentales y películas clásicas de la naturaleza que hoy pueden verse gratis en You-Tube; como Born Free" o "Una Leona de Dos Mundos" con su famoso tema musical de John Barry O "Run cougar run" con Alfonso Arau que mostraba la estupidez de pensar que la caza de un felino pudiera merecer algún trofeo. Películas o documentales de este género no deben tomarse solo como entretenimiento, no son para verse comiendo palomitas, ni consultando el celular. Son algo real, es importante conocer la naturaleza, es de dónde venimos, nosotros, nuestras emociones y sentimientos, son temas íntimos que deberían verse y platicarse en familia.

? Jane Goodall que estudió chimpancés y David Attenborough presentador de la BBC. Mostraron la belleza e importancia de conocer la naturaleza y sus especies.

En la TV. salieron programas como "El hombre y la Tierra" y publicaciones como la Enciclopedia Salvat de la Fauna, de Félix Rodiguez De la Fuente en España, captaron la atención del público europeo, él explicaba la vida de interesantes y bellas especies silvestres con las que la gente pensaba que uno solo podía relacionarse mediante la caza. David Attenborough, sus extraordinarios documentales de la BBC. mostraron la complejidad, la magnificencia y fragilidad de los diferentes ecosistemas de la Tierra. "El Oso" de Jean Jacques Annaud. Basada en una novela de J.O. Curwood es una obra maestra del realismo de la naturaleza. Del mismo director recomiendo "La Guerra del Fuego" sobre una tribu de nuestros antepasados de hace 20,000 años.

? Recomendamos "El Oso" de Jean Jacques Annaud, una historia realista pero maravillosa y "Caballo de Guerra" de Steven Spilberg; la guerra como la experimenta un caballo.

Películas como la saga de "La Razón de estar contigo" del 2017 o "Mi amigo Enzo" 2019 son dramas que exhiben la vida humana desde el punto de vista de las mascotas. Sin olvidar la maravillosa emocional película brasileña "Viralata Caramelo" del 2025. O "Mi maestro el Pulpo". Estos y otros excelentes films de animales están en las plataformas usuales y deben verse con atención, no son solo diversión, tienen mucho que enseñarnos y enseñar a los niños.

El reconocimiento y aceptación que los sentimientos y emociones antes consideradas exclusivamente humanas también existen y evolucionaron en los animales, aparece bellamente expresado en la magnífica película "El Corazón de la Bestia" de David Ayer, con Brad Pitt. Donde dos veteranos soldados, ya retirados, uno de ellos un perro estrenado de combate, tienen que sobrevivir ayudándose en medio de la naturaleza hostil de Alaska. El final es magistral e impactante.

Christian González Del Carpio es miembro

de "The Wild Life Society" y la REMPA "

(Red mexicana de periodistas del Medio Ambiente)

? En la película "Corazón de la Bestia" dos soldados veteranos, (perrito y humano) ambos con cicatrices físicas y emocionales de la guerra, se ayudan para sobrevivir en la naturaleza salvaje.