Pemex concluye limpieza tras el derrame de crudo

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Ciudad de México.- Como parte de las acciones para atender la presencia de aceite crudo en el mar, debido al derrame en un ducto de Pemex en el golfo de México, la petrolera informó que ya concluyeron los trabajos de dragado del lecho marino y previó que la reparación concluirá en los próximos días.

De acuerdo con información difundida por la empresa, este sábado continúan las labores de reparación del ducto submarino con una envolvente metálica que cubrirá la zona afectada. Además, descartó el arribo de hidrocarburos a la costa de Campeche.

Las maniobras se llevaron a cabo con personal especializado y equipo destinado a intervenir la zona donde se detectó la presencia de hidrocarburo. El objetivo es avanzar en la atención de la contingencia y reducir posibles afectaciones al entorno marino.

Con el dragado ya terminado, los trabajos se concentran ahora en la reparación del ducto, cuya intervención podría concluir en los próximos días, conforme avance la ejecución de las labores técnicas.

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La fuga fue reportada por el Observatorio Permanente del Golfo de México, ubicada a 46 millas náuticas al norte de Ciudad del Carmen, Campeche.

Pemex señaló que mantiene acciones de atención y seguimiento en la zona, como parte de las medidas implementadas tras detectar la presencia de crudo.

La reparación del ducto representa la siguiente etapa para contener de manera definitiva el punto asociado a la presencia de hidrocarburo y permitir que luego continúen las labores de vigilancia y limpieza.