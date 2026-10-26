Pemex viola su propio estatuto

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Ciudad de México.- Pemex incumplió su propia ley al adjudicar sin concurso abierto 74% del monto ejercido en contratos el año pasado.

El Universal tuvo acceso al informe de "Austeridad Republicana 2026" de la petrolera, cuyo contenido muestra que ejerció 309 mil 345 millones de pesos en contrataciones, de los cuales solicitó apenas mil 481 millones mediante concurso abierto (0.5% del total).

Al ser consultada por esta casa editorial, Pemex justificó los montos y los porcentajes aludiendo la necesidad del abasto de combustibles, la complejidad de las operaciones de la empresa, la regulación total del sector y aseguró que hay honradez en las contrataciones.

La compañía también ejerció 77 mil 543 millones de pesos (25.1% del total) a través de subastas ascendentes y descendentes, procedimientos que implican búsqueda de mejor uso de recursos para buscar eficiencia y qué puede implicar transparencia.

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Sin embargo, la mayoría de las contrataciones se llevaron a cabo en adjudicaciones directas, al registrar 166 mil 477 millones de pesos (53.8% del total).

También se adjudicaron 70 contratos por 63 mil 842 millones de pesos (20.6% del total) sin especificar el método.

Estas operaciones contravienen la ley, ya que el reglamento de la Ley de Pemex, publicado el año pasado, establece un tope de 30% para la asignación de contratos mediante invitaciones restringidas o adjudicaciones directas.

El informe de "Austeridad Republicana 2026" fue firmado en mayo de este año y publicado en la plataforma de Transparencia la semana pasada.

La petrolera aseguró que, pese a las cifras, se consideraron relativos aspectos de economía, eficacia, eficiencia, honradez e imparcialidad, y se encuentran garantizados en apego a la Constitución, asegurando las mejores condiciones para el Estado.

"Nuestro compromiso se refleja en la clara justificación de los procedimientos de contratación y en la aplicación en todo momento de los valores institucionales a fin de lograr los objetivos de la empresa pública", aseguró.